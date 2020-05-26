港版國安法｜國民黨稱應予港人更積極協助　將提《港澳條例》修法

全國人大日前傳出將訂定「港版國安法」後，蔡英文隨即在Facebook發文表示，一旦香港情勢出現變化，台灣政府擬根據《香港澳門關係條例》第60條，停止適用港澳條例部分或全部。此話一出，國民黨抨擊蔡英文政府此舉是「切割香港」。 國民黨稱，此時台灣應對香港伸出「温暖的手」，並表示已針對《港澳條例》第18條提出版本，並將於5月29日完成交付委員會程序。 據了解，《港澳條例》第18條內容為：對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

台總統府副秘書長李俊俋5月25日在台立法院備詢時，針對蔡英文的Facebook發文指出，文章是要特別提醒北京，假使北京強制通過「港版國安法」，這將改變台港交流現狀，「香港就跟其他中國地區無異」，此時台灣就有必要重新檢討港澳條例。

台灣民眾黨立法院黨團於26日召開記者會，呼籲執政黨應謹慎對待涉港議題。（台灣民眾黨立法院黨團提供）

蔡英文及總統府的表態在台灣受到批評，台灣民眾黨立法院黨團於5月26日召開記者會指出，目前的《港澳條例》不論是停用哪一條，均不會對北京政府構成實質影響，但該條例涵蓋許多港澳人士居留、移民等規範，假使全面停用可能將反過來懲罰香港人，故希望蔡英文勿對此議題含糊其詞。

國民黨立法院黨團總召林為洲同於26日受訪時表示，國民黨支持港人追求民主自由，反對此時中共推出「港版國安法」，希望台灣能在這時間點扮演「更積極的角色」，在港人受到政治迫害時給予更積極、「更有法律依據的援助」，他非常不認同蔡英文於先前臉書貼文指出，擬動用《港澳條例》第60條，將香港人視為大陸人的作法，畢竟會讓港人認為「選前反送中，選後做切割」。

林為洲指稱，此時台灣應對香港伸出「温暖的手」，讓受到迫害的港人得到更多協助。對此，國民黨也已針對《港澳條例》第18條提出版本，並將於5月29日完成交付委員會程序，但由於立法院本會期正式會僅到5月底，故這將是國民黨團在臨時會主打的法案之一。

國民黨立法院黨團總召林為洲（右二）指出，國民黨已提出港澳條例第18條的對案。（譚英瑛／多維新聞）

面對在野諸多質疑，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱26日表示，目前民進黨團尚未打算跟進國民黨、時代力量、民眾黨等黨團提出《港澳條例》第18條修正草案，但對民進黨團來說，相關提案均可討論。

除了由國民黨立委陳以信、謝衣鳳領銜的《港澳條例》第18條修法之外，目前時代力量、台灣民眾黨也提出同條的相關提案；此外，台灣民眾黨、時代力量黨團更進一步提出《難民法》草案回應。