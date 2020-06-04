【美國示威】台外交部：對美提「三個有信心」　籲「勿忘六四」

美國總統特朗普（Donald Trump）近期發言，遭美國輿論質疑，是在鼓吹暴力、催化示威怒火，如特朗普在6月1日表示，為了保護守法公民，已即刻授權「動員包括軍隊在內所有聯邦資源支持平亂」，同時也要各級政府「全面動員國民兵，即刻壓制街頭重掌秩序」，如有地方不配合或不作為，特朗普就要「讓國防部接手鎮壓」。

美國總統特朗普近期發言，遭美國輿論質疑，是在鼓吹暴力、催化示威怒火。（資料圖片）

特朗普發表言論的同時，數千鎮暴警察也同步在白宮外圍「強力清場」，並用催淚氣體、橡膠子彈、鎮暴盾陣為特朗普開道，特朗普在鎮暴警察的層層護航下，毫無阻礙的穿過了原本被示威者包圍的拉法葉廣場，高調的進入白宮北側的「總統教堂」禮拜致意。特朗普的種種作為，被美國輿論視為一種對示威者的「挑釁」。

非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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台外交部發言人歐江安今天（4日）表示，首先慎重澄清，相信美國政府有足夠的能力去解決國內的事情，台灣高度注意相關事情的發展，但是台灣對於美國的能力有信心，解決國內的問題。

歐江安表示，第二是台灣對美國民主的制度有信心，因為是民主制度，它是一個透明的、坦誠的，民主機制包括獨立的司法機關還有透明的政治架構，因此美國獨立建國到現在244年，244年來因為美國堅持民主、自由、人權的建國理念以及民主機制運作良好，能夠讓美國有一個成熟穩健的社會，所以台灣對美國的民主制度有信心，台灣相信成熟的民主制度有足夠的智慧，有效解決任何問題，包括坦誠的面對、跟人民的溝通，消弭歧視跟不公平的問題存在。

歐江安強調，歧視問題每個國家都存在，但是民主國家能夠更謙卑真誠的面對問題，也看到只有在民主國家，如美國涉案的四位警察都已經被重罪起訴，只有民主國家司法是獨立透明的時候才會存在的，「專制國家是不可能發生」。

歐江安隨後更說，第三是台灣對美國人民有信心，人民的力量是很偉大的，人民的聲音要很真誠謙卑的傾聽，當然包括台灣，台灣人民的聲音也是很強大的，人民的心聲是政府施政重要的依據，所以台灣對美國現任政府解決國內問題、美國的民主制度有信心，台灣相信美國人民，就像台灣相信台灣人民。

然而，現場媒體問及，關於香港「反修例風波」，港警可能也過度執法，而美國這起事件的導火線是白人警察過度執法，歐盟也批評濫權，難道類似行為台灣政府能因為民主體制或專制體制能給這樣的評論嗎？歐江安答稱，不對任何國家的司法體系做任何評論，因為美國是獨立司法，四位涉案的警察被起訴了，請問港警有沒有任何一個被起訴？她不介入國家的司法制度評論，僅做客觀描述。

台外交部發言人歐江安在六四事件31周年，展示影像紀錄看板，表示勿忘六四。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安話鋒一轉，舉起六四天安門事件的影像紀錄看板，表示既然提到香港，「今天是6月4日，是中國六四天安門事件31周年的紀念日」，蔡英文很期待世界任何一個國家不必再去隱藏歷史，不必再有任何一天的日子是「被消失」掉了，因為有面對過去、承認錯誤的勇氣，才能夠共同思索未來，民主走來需要很大的勇氣，看到美國獨立建國的精神，成為啟蒙台灣民主的動力，並提醒「勿忘六四」。