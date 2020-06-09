日擬將釣島更名　台宜蘭縣製台方門牌邀蔡英文登島「掛牌」護主權

日本沖繩縣石垣市計劃在9日（周二）提案將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」。 台灣同樣聲稱擁有釣魚島（台灣稱「釣魚台」）的主權，事件引發宜蘭縣府、議會及縣民的不滿，議會不分藍綠在8日（周一）表達抗議，更製作台方門牌，由宜蘭縣長林姿妙邀請總統蔡英文一同「登島」。

宜蘭議會更製作台方的釣魚島門牌，由宜蘭縣長林姿妙（持咪高峰者）邀請總統蔡英文一同「登島」。（Facebook）

在台灣，釣魚島目前規劃在宜蘭縣頭城鎮大溪里的轄區內。宜蘭縣長林姿妙發表嚴正聲明稱，釣魚島是台灣固有領土，且屬於宜蘭縣頭城鎮的轄區，她堅定捍衛釣魚島，也邀請中央與宜蘭捍衛釣魚島主權，盼蔡英文能為台灣發聲，與她一起「登島掛門牌」。

國民黨宜蘭縣議員蔡文益表示，聽到石垣市要把釣魚島改名，民眾都非常生氣，日方擅自改名，不僅影響主權，更影響漁權。因此他在議會提案，要求將釣魚島改名為「頭城釣魚台」，獲得全體議員的支持，提案將由縣政府送往內政部申請更名。

民進黨宜蘭縣黨團總召陳俊宇譴責日本意圖改變釣魚島現狀，呼籲日本政府尊重台灣人，不要因為釣魚島的主權問題，破壞台日情誼。

（綜合報道）