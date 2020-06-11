【新冠肺炎】國民黨也引「黃台之瓜」：籲蔡政府解禁境外生

國民黨統計，2019學年度在台灣攻讀學位的境外生有6萬3,3530人，然而蔡政府自詡台灣為防疫資優生，可以正常上學，全球罕見，但受到防疫入境管制影響，本學期仍有許多境外生，無法來台繼續完成課業。 國民黨方面於6月11日召開記者會，為境外生權益向蔡政府請命，國民黨表示，「黃台之瓜、何堪再摘」，希望蔡政府能儘速解禁，讓包括陸生在內的境外生，可以儘快返校，取得畢業機會。

為探討如何在防疫和學生就學權益之間取得平衡，國民黨6月11日特地召開「解禁聲聲慢，就學路漫漫」記者會，會中也透過電話聯機方式，邀請因疫情影響無法返台完成學業的陸生現聲說法，該名陸生表示，雖然學校有提供遠距教學，但自身仍需要做實驗撰寫論文，只憑遠距教學，並無法滿足這方面的需求，希望能儘速來台，將學業完成。

為探討如何在防疫和學生就學權益之間取得平衡，國民黨在6月11日特地召開「解禁聲聲慢，就學路漫漫」記者會。記者會由文傳會主委王育敏主持。（楊騰凱／多維新聞）

國民黨文傳會王育敏指出，這次蔡政府對境外生解禁的處理是非常不當的，完全未站在境外生的權益進行考慮，而此中可能還充斥着政治思考。王育敏表示，境外生就是學生，保障學生權益，是放諸世界的共通準則，因此國民黨要求，針對應屆畢業的境外生，應有優先返台的資格，並且在分批分流配合防疫的前提下，使面臨論文口試，或已經要參加畢典的學生，有進一步優先的權利，若政府只是拖延，將是最壞的決策。

針對陸生及港澳生方面，國民黨大陸事務部主任左正東特別強調，民進黨在罷韓遊行時高喊「港台一家」，現在罷韓勝利後，卻要香港學生「別來我家」。另外，蔡英文也曾說過，在她任內「沒有人需要為自己的認同道歉。」但是，蘇貞昌院長領導的台灣行政院，卻要「境外生為自己的國籍抱歉」，這是蘇貞昌否定蔡英文、台行政院否定台總統府。

國民黨大陸事務部主任左正東在記者會現場與無法來台的陸生電話聯機，盼外界了解陸生困境。（楊騰凱／多維新聞）

左正東強調，過去半年，台灣行政院的政策，對陸生帶來非常大的傷害，在缺乏應變時間的情形下宣布暫緩入境，很多陸生就因為時程太過倉促，卡在大陸無法來台上課，政府急就章的決定，嚴重影響陸生權益。然後，整個台灣社會因為擔心傳染病致生種種負面，令陸生處境雪上加霜，現在連回來台灣畢業都不可得，「黃台之瓜、何堪再摘」，希望蔡政府能儘速解禁，讓包括陸生等境外生，能儘快返校完成畢業。