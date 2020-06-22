台灣海軍陸戰隊九九旅派駐東沙移地訓練　監控情勢

早前有傳陸方可能在8月實施以奪東沙島為假想的軍事演訓。台灣國防部今日（22日）證實，會讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進訓東沙島，監控情勢，並提升海巡防衛能力。 據了解，東沙島自2000年起就改由海巡兵力駐守後，多年前曾經兩度有陸戰隊兵力上島模擬攻守訓練，但近年來僅代訓海巡兵力，並未實際上島。

早前報道，台灣總統蔡英文日前南下慰勉「海軍陸戰隊指揮部」時，與移地訓練部隊長－「東沙指揮部指揮官林家宏」視訊對話，對駐守在東沙指揮部的所有軍人表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。

台灣總統蔡英文日前南下慰勉「海軍陸戰隊指揮部」。（蔡英文Facebook）

台灣國防部今日證實陸戰隊移訓東沙島，並稱屬移地訓練，是短期派駐並非長期駐守。而台灣軍方每年都與海巡就東南沙防務實施演練，陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在提升海巡防衛能力。台灣國防部也說，「東沙指揮部」指的是海巡東南沙分署的東沙指揮部，軍未方另在島上成立任務組織，而由九九旅副旅長林家宏率兵力進行移地訓練。

據了解，台灣海軍陸戰隊早年在東沙有駐軍，並曾部署兩部檞樹飛彈車、一部萊茲雷達，海巡署於00年10月接手防務後，以島上濕氣、鹽分過高及無保修能力因素，建議繳回，並於次年將裝備回運。陸戰隊此次是否派遣反登陸軍備登島，台灣國防部則未有透露。

資料顯示，東沙是南海諸島的四大群島之一，由台灣實質控制，目前無常住人口，由台灣的海巡兵力駐守。但特別的是，在當地的主要海巡軍士官，在上島前都必前往海軍陸戰隊學校進行受訓，外界暱稱為「海巡陸戰兵」。