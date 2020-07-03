國民黨智庫成立數據與產創中心　江啟臣：與時代接軌增強競爭力

國民黨智庫國家政策研究基金會（簡稱「國政基金會」）成立「趨勢暨數據分析中心」（簡稱「數據中心」）與「產業暨新創研究中心」（簡稱「產創中心」），並於7月3日舉行揭牌儀式。國民黨黨主席兼國政基金會董事長江啟臣、國政基金會副董事連勝文、國政基金會執行長兼數據中心召集人周守訓及多位國民黨政要一同出席。

國民黨主席江啟臣（前左）7月3日出席智庫趨勢暨數據分析中心與產業暨新創研究中心揭牌儀式時表示，已正式啟動智庫、黨團以及黨中央三方平台會議，希望未來智庫提出研究和建議，有效支援黨團，並作為黨中央政策參考。右為國家政策研究基金會副董事長連勝文。（中央社）

江啟臣表示，這兩大中心的成立具有相當大的時代意義，也是基金會近年來的重要里程碑，具體呈現國民黨與智庫改革的決心與行動力。

江啟臣說，沒有數據做為分析的基礎，就很難做出精確判斷，也就不容易做提出正確有效的政策，因此數據分析在政策的擬定上扮演了關鍵性的角色。江啟臣，進一步指出，產業的發展若沒有創新，就很難跟國際接軌，也很難有競爭力，因此國政基金會決定新成立這兩大中心，更精準地與社會對話，因應社會環境的變化，激盪出更好的研究與政策建議。

國民黨智庫國家政策研究基金會7月3日成立趨勢暨數據分析中心及產業暨新創研究中心，由國民黨主席江啟臣（中）、國民黨智庫副董事長連勝文（右）、執行長周守訓（左）等人共同揭牌。 （中央社）

連勝文表示，期待未來國政基金會能夠在數據中心的努力下，通過科學化的深度分析數據，提供更好的政策研究與法案建議，並藉由產創中心協助產業創新與青年創業，而國政基金會在20年前成立時，就期許能成為台灣政治領域的大腦，通過各式各樣的方式，將政策的建言與法案研究的成果，提供給國民黨或是政府相關單位做為參考。

連勝文指出，隨着時代的演進與媒介的變化，被稱為是智庫的國政基金會的產出，也應該突破過往以文字為主要研究與表達方式的做法，而要有多元、更豐富的選擇。

周守訓則說，社群網路已成為民眾接受訊息的重要管道，智庫也必須與時俱進，結合民調數據、輿情分析、網路數據、焦點團體座談等所得到的資料，透過更精準的大數據分析，提供給政黨做為更好的政策研究，並藉此為人民創造更美好的生活。