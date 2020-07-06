台灣博物館鐵道部園區開幕　見證百年發展變遷

位在台北市北門捷運站旁的台灣博物館鐵道部園區，經過多年的修復，於7月6日（周一）上午舉行開幕典禮，將於7月7日正式對外開放。台灣總統蔡英文、文化部部長李永得、交通部部長林佳龍與台灣博物館館長洪世佑皆參加開幕活動。

台灣博物館鐵道部園區舉行開幕典禮，左起依序為：台鐵管理局局長張政源、交通部部長林佳龍、總統蔡英文、文化部部長李永得，以及台灣博物館館長洪世佑。（台文化部）

蔡英文出席開幕式時表示，祝賀台博館鐵道部園區經過16年的努力，順利完成古跡修復並正式營運。她強調，鐵道部園區為台灣工業科學與鐵道發展的發源地，在過去長期作為全台鐵路系統運作及管理的中樞，見證了百年來台灣的發展變遷。

台灣博物館鐵道部園區，前身為日據時代的台灣總督府交通局鐵道部，國民黨遷台後則改為台灣省行政長官公署交通處鐵路管理委員會，作為台灣鐵路營運總部有長達70年的歷史，於2007年被指定為「國定古跡」。

鐵道部園區內的古跡為鐵道部聽舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建築物，園區內另有台北市的市定古跡－清代機器局遺構的東側圍牆與石板道，可說是「台灣博物館系統」面積最具規模、建築物數量最多之館舍。

鐵道部園區以「現代性」為展示主題，除了結合園區歷史背景與古跡建築脈絡的鐵道文化常設展、園區歷史暨古跡修復常設展，如以1970年至1980年代台灣鐵路縱貫線電氣化，以及台北鐵路地下化工程動工前、台北第三代火車站周邊場景等鐵道歷史常設展外，也為親子遊客設計「蒸汽夢工廠兒童展」，讓學童了解蒸汽火車的由來與構造。

1935年日本統治台灣40周年時，於該年10月10日至11月28日在全台各地（以台北市為主場地）舉辦「始政四十周年記念台灣博覽會」，為台灣有史以來首次舉行全島博覽會，也是當時台灣史上最大型的活動。（台灣歷史博物館）

鐵道部園區還特別策劃兩個特展：「異論現代：1935台灣博覽會」與「台灣鐵道旅館」，帶領民眾認識日據時代「始政四十周年記念台灣博覽會」（1935年），並體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的台灣第一座西式旅館台灣鐵道飯店。

2013年，台博館與台灣鐵路管理局簽訂合作契約，推動鐵道部園區保存與活化，並於2014年啟動《台灣總督府交通局鐵道部修復再利用工程》，於今年完成最後行政中心20號建物修復再利用、園區四周整合與常設展布展後正式開館。在修復的過程中榮獲多項殊榮，有：「公共工程金質獎」、「第一屆光環境」及「文化資產保存獎」。