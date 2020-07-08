【中印衝突】印度封殺中國App　台企也「中槍」

中印衝突正逐步轉移到商業和貿易領域。2020年6月29日，印度電子和信息技術部發布公吿，宣布禁止59款來自中國的應用程序（App），包括字節跳動旗下短視頻應用TikTok、微信、微博、百度地圖、UC瀏覽器等等。

而台灣企業也因為被印度官方認定是中國企業，也由此被牽連，可謂躺槍（躺着也中枪，即遭受拖累）。玩美移動總經理張華禎於7月6日召開記者會積極自救與澄清，主因是訊連科技子公司玩美移動推出的兩款App，即玩美彩粧（YouCam Makeup）和玩美相機，遭到印度的禁令。

其App遭到印度封殺後，訊連執行長黃肇雄（右）和玩美移動總經理張華禎7月6日召開記者會積極自救與澄清。（網絡圖片）

張華禎表示，「公司正積極尋求包括台灣經濟部國貿局、外貿協會、印度台北協會等單位協助澄清，並等候印度官方後續召開針對禁用App的申訴會議」，顯然玩美的動作是希望透過申訴，以期挽回印度市場。

此外，張華禎指出，印度軍方3年前便將玩美移動旗下App視為中國App，從資安的角度下令要求軍人不得安裝，而到了2020年，隨着中印邊境衝突節節升高，在5月時則有印度軟體公司推出一鍵移除59箇中國App的App，而玩美移動也被列入其中，最終在6月底由印度官方直接將玩美彩粧列為禁用的59款中國App之一。

對此，張華禎澄清並聲明，「玩美移動旗下推出的App，相關的程式碼都是由台灣工程師開發而成，除卻台灣外，並沒有其他的研發基地，相關資料也存放在亞馬遜AWS東京機房，不會任意收集使用者資料」。她指，玩美移動是因為印度官方的「誤認」而遭封殺。

玩美移動跟中國大陸有關的部分其實只有二個部分，首先，玩美移動於2015年在上海成立子公司；其次，玩美移動在2019年時獲得阿里巴巴的投資，但整體股份低於2成，並不符合台灣對於「中資」的認定標準。不過，顯然對印度官方來說，自然有它自成邏輯的認定標準。最終還是得取決於申訴結果才能定奪。

從玩美的澄清和聲明來看，背後的邏輯是被誤認為「中企」而遭印度封殺是很冤枉的事，而沒有譴責印度將軍事衝突的摩擦上綱上線到商業戰，封殺中國App變相間接破壞印度的網絡生態。而從玩美的聲明可以看出濃濃的「求生欲」，更有商業「以和為貴」的邏輯。而近期也傳出美國有意仿效印度封殺中國App，也讓有意開拓美國市場，但可能會遭誤認為「中企」的軟體公司十分緊張。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於7月7日對媒體透露，美國或許也會封殺中國短影音社交應用程式「抖音」（TikTok）等等。

外界也有人認為，印度借國安的議題封殺中國App是「借題發揮」、「順水推舟」，背後真實的用意是希望能借此發展印度本土的App，待其壯大後，以便未來進軍海外市場。而如果印度的本意是如此，那麼玩美澄清自己並非「中企」的意義或許不大，在未來申訴並不一定能夠獲得平反。

TikTok早前在印度被封殺。（網絡圖片）

而印度經濟學家斯瓦米納坦·艾亞爾（Swaminathan Aiyar）則認為印度此次的反制是非常聰明的，他認為這是「冷靜而有效的制裁」，能打擊中國在印度的商業發展。

他說「印度印度擁有13億人口，是中國互聯網和電子商務公司最大的潛在海外市場。中國的未來不在於廉價的勞動密集型商品，而在於服務。阻止中國通過應用程序接觸印度消費者，是針對中國未來發展的一個聰明做法。這種非軍事形式的報復完全符合國際貿易規則。它不會提高印度的生產或競爭力成本」。

不過，斯瓦米納坦並沒有意識到印度單方封殺中國App的行為，將導致印度網絡生態的破壞和重組，而這種生態的重構其實並非一朝一夕能達成，也並非單憑印度網絡公司即可獨力完成。以抖音為例，它創造出來的流量背後需要企業、品牌商、直播主和用戶的共同協力才能建構，並非簡單換個App就能夠達成。

而回到玩美這種「劃清界線」的聲明其實也有另一個層面的風險，就是它可能會遭到大陸網友的批評。隨着國際反中陣線的不斷明朗化，台灣企業必須面臨「選邊站」的處境越來越普遍，而一旦「站錯隊」，則可能導致企業未來的發展十分被動。或許這將成為台灣企業未來不得不去面對的難題。