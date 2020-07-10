美批准6.2億美元對台軍售　台外交部：感謝美履行安全承諾

美國國務院7月9日宣布，正式批准金額達6.2億美元的對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案，並且已經正式通知國會，上次美方對台軍售是2020年5月中旬，對台軍售MK-48魚雷。 對此，台灣對此表示歡迎，並感謝美國以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，使台灣能實時獲取所需防衛性裝備。

此次美方批准的愛國者三型導彈延壽案，內容包括更換逾期的零組件與認證測試、測試與維修愛國者三型導彈（含「庫存可靠性測試（SRT）」）、愛國者三型導彈項目與「地面支持設備（GSE）」零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支持等，總金額累計達6.2億美元。

針對美方7月9日宣布對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案，台灣外交部表示誠摯感謝。 圖為台灣外交部長吳釗燮。（中央社）

針對對台軍售案，美方釋出新聞稿，表示該項軍售基於《台灣關係法》，符合美國國家、經濟與安全利益，可望協助台灣軍隊持續現代化，保持可靠的防禦能力，並有助於提高台灣安全，維持該區域政治穩定、軍事平衡，而不至於改變現今的基本軍事平衡。

台灣外交部7月10日發出新聞稿，表示外交部注意到美國政府於美東時間7月9日宣布最新對台軍售案，重新鑑定與測試愛國者三型導彈，協助延長導彈的使用期限，這是特朗普（Donald Trump）上任後第七度宣布對台軍售，台灣外交部對此表示歡迎，並感謝美國以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，使台灣能實時獲取所需防衛性裝備。

台灣外交部表示，台灣未來將持續深化台美緊密安全夥伴關係，對印太區域長遠的和平穩定做出貢獻。

而台總統府發言人黃重諺同樣對軍售表示歡迎，並感謝美國履行《台灣關係法》與「六項保證」承諾，協助台灣持續強化防衛能量，以確保台海及區域的和平安全。

黃重諺說，鑑於近期中國大陸在台海及區域間頻頻施加各項軍事壓力，本案將幫助台灣高空層防禦的進一步堅實，未來台灣也將持續提高在國防上投資、推動國防事務革新，並強化國防工業與國防科技研發，以具體行動展現台灣自我防衛決心，更讓台灣為印太地區長遠的和平、穩定與繁榮做出貢獻。