今年台北上海雙城論壇7月22日舉辦　採視訊方式進行

台北市政府和上海市台辦於7月10日正式宣布今年雙城論壇將於7月22日舉辦，採視訊方式進行，主題為「城市防疫、經濟交流」。 台北市長兼民眾黨主席柯文哲於10日受訪時重申，有交流才會有善意，故將在過去的基礎上，持續與上海市互相交流、學習。

柯文哲於10日出席「台北傳統市場節-天下第一攤頒獎典禮」時表示，台北與上海是兩岸間最為先進的城市，特別是在華人文化圈或儒家文化圈中，相較於歐美各國不同的社經情況，上海模式有更高的參考價值。

台北市政府正式公布2020年雙城論壇的舉辦日期。（台北市政府）

至於如何看待當前兩岸關係，柯文哲說，兩岸一家親絕對比兩岸一家仇好，他還是相信「有交流才有善意，有善意才有交流」，由於兩岸各有堅持，故他以「五個互相」來處理：「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，有時候遇到困難，可以互相諒解」。

針對有媒體詢問為何堅持舉辦雙城論壇，柯文哲則說，本次論壇應為第11次，也是他任內第6次，既然已經辦那麼久，也沒有停掉的理由。面對媒體詢問雙城論壇所用的視訊軟體是否「卡關」，台北市政府發言人周台竹表示，在雙方溝通中，北市府認為不適合的軟體會跟對方說，對方亦同，目前雙方正朝着彼此可接受的軟體進行討論，由於談哪些軟體不能用恐影響到軟體公司，故只會公布最後雙方確認使用的軟體。

周台竹說，今年雙城論壇主題聚焦在防疫經濟，但舉辦地點仍在評估中，由於今年論壇採視訊進行，場地的軟硬體至少要合乎相關需求。

2019年雙城論壇在上海舉行，台北市長柯文哲與時任上海市長應勇在致辭中都不約而同地提到「兩岸一家親」。（資料圖片）

上海市台辦今天也發布新聞稿表示， 經上海與台北兩市有關方面商定，「2020台北上海城市論壇」將於7月22日舉行。本次論壇採視訊方式召開，在上海市與台北市分別設立會場。上海市台辦表示本次論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，將通過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動。

蔡英文2016年就任台灣總統後，兩岸關係急劇惡化，雙方既有官方溝通聯繫管道全數中斷，台北上海雙城論壇成為目前僅剩的兩岸官方正式交流平台。