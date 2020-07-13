台學者：安倍不打台灣牌　是為避免中日關係倒退

此前因日本沖繩地方議會釣魚島更名一事，引起台灣部分輿論批評，認為民進黨政府對日軟弱，駐日代表淪為「助日」代表，台日關係是否有變，受到外界關注。對此，台灣輔仁大學日本研究中心教授何思慎指出，日本現在不打台灣牌主要是希望避免在兩岸關係不和睦的情況下，犧牲中日之間的利益，讓中日關係倒退。

何思慎認為，台日關係冷暖與否，受到中日關係與兩岸關係走向影響，在日本著眼中日關係改善的情況下，台日關係不會有太大的提升。（台灣抗日誌士親屬協進會供圖）

綜合香港中評社等媒體報道，針對後疫情時代的中日台關係，台灣輔仁大學日本研究中心教授何思慎日前指出，日本在處理對台關係時主要會參考兩方面，一是中日關係的走向，二是兩岸關係走向，目前，中日關係是「正號」，兩岸關係是「負號」，基於事實，未來兩岸關係也不太會前進。

他認為，台日關係不會有太大的提升，日本着眼於對中國關係的改善，所以不願意在兩岸關係不和睦的情況下，犧牲中日之間的利益，讓中日關係倒退。

何思慎表示，除非兩岸關係有所改善，否則在民進黨主政下，日本若想維持友好的中日關係，就需要一個基本沒有變動的台日關係；反之，兩岸關係不好，中日關係也不好，台日之間就存在升温的空間，那麼日本在外交上會打所謂的台灣牌，就和現在特朗普（Donald Trump）在中美關係裏打的牌一樣。

關於「為何安倍現在不打台灣牌？」，何思慎認為，實際上現在安倍手上握着這張牌，只是他不需要打，也不想打。但如果未來中日關係逆轉，台灣問題自然就會上升。所以兩岸關係如果一直處於目前停滯的狀態下，就會影響台日關係，而另一個影響因素則掌握在北京手上，就是中日關係的「好」或「壞」。

釣魚島海域為台灣宜蘭縣漁民傳統漁場，針對日本沖繩地方議會將釣魚島改名，宜蘭縣民間主動請纓「護主權」，然而民進黨政府對此冷處理，攔下赴釣魚島宣示主權的民間漁船。（中央社）

何思慎表示，對特朗普來說，什麼東西都可以買賣和有價錢的，包括一中政策。事實上，因為這個緣故，現在的兩岸關係也出現了不穩定的狀態。「不過美國這樣的一種對中外交上的操作，不一定會發生在日本身上，原因是在東亞的國際政治裏面，日本基本沒有足夠的能量主動的去撥動一中的紅線。」

他說，日本在一中政策上會遵循兩個原則，一個是參考美國的做法，另一個就是參考聯合國。對於後者，日本的外交始終存在着所謂的聯合國中心主義，所以如果美國變化，並且能夠撼動聯合國在2758號決議案之後堅持的一個中國政策的話，日本才有可能在台日的關係中根本性地改變所謂的「1972年體制」。

至於台灣和日本之間會不會發展出安全合作關係，何思慎認為，如果美國和日本之間的同盟關係出現變化，才會讓日本走出戰後以來想要的「自主外交」，或者是突破在戰後憲法第9條下面的專守防衛，建立一個現在正在討論的「對敵基地攻擊能力」。