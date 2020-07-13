台學者遭大陸高校解聘　反控台兩大學「誤導掉入陷阱」求償

廣州中山大學南方學院2015年借用台灣大學、台灣師範大學教室舉辦說明會，以年薪200萬新台幣（下同．約合52.7萬港元）年薪招募台灣高教人才，並提供住宿。一名陳姓學者當下就面試簽約，未料3年聘期未滿就被提前解聘。 陳姓學者怒而指控兩校提供場地讓大陸高校擺攤徵才，涉嫌違反台灣的國安法、兩岸人民關係條例、公平交易法等罪，應對他的失業負責，向兩校各求償5萬元；台北地院調查後，日前判他敗訴，可上訴。

陳姓學者指控，他與中山大學的合約原定2018年8月屆滿，但學校卻提前在同年3月告知不續聘，且向他少支付約36萬元（約9.5萬港元）薪資，陳只好回台。他還強調，自己的教學評鑑都很好，大陸學生們都很喜歡他。

陳姓學者指控，涉事廣州中山大學提前將她解聘，還拒絕付清36萬元（約9.5萬港元）薪資。（資料圖片）

陳男認為，當年台大、師大不該借用場地予大陸高校，導致他被高薪引誘前往廣州，結果卻換來失業下場，在當地求償無門，故兩校應為他的失業負責。

台大、師大則表示，只是單純出租校園博覽會的攤位給廣州中大，並沒有為廣州中大的徵才活動做任何保證，台大、師大不是服務或廣告的提供者，陳龍飛也不是消費者，全案與台灣的國安法、兩岸人民關係條例、公平交易法均無關，台大、師大無理由為其遭解聘負責。

法官依據廣州中山大學南方學院聘用人才的簡章及合約，認為該校規定台灣教師一次聘用3年，陳姓學者被學校提前解聘，跟台大、師大借用場地招募人才並無因果關係，因此判台大、師大勝訴。

（綜合報道）