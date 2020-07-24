「台獨非國民黨選項」　洪秀柱籲江啟臣守住國民黨立場

由國民黨前主席洪秀柱成立的「護憲保台論壇柱姐開講」平台，近日邀請國民黨文傳會的副主委王鴻薇，暢談國民黨的改造工程、憲改論述，由洪秀柱本人主持。

洪秀柱指出，國民黨的兩岸論述的四個主軸，基本上跟其他政黨一樣，沒有提出核心主張，看不出國民黨跟別人不同之處。她稱，「中華民國憲法是一中憲法」，未來國家目標是統一，如果這個都要冷凍起來不談，影響層面會很大。

洪秀柱表示，台獨不是國民黨選項，要國民黨主席江啟臣不要甩鍋。 （截自洪秀柱辦公室提供之影片）

洪秀柱直言，民意如流水，今天往東明天往西，如果今天一個政黨只是會隨波逐流，而沒有自己的主見的話，這個政黨其實也沒有什麼存在的必要，「台獨從來都不是國民黨的選項。」

洪秀柱更點名國民黨主席江啟臣，要江「不要怕，也不要甩鍋」，要繼續和平交流，要守住國民黨的立場

針對最近台灣立法院考監委員同意權議題，洪秀柱表示「在立法碰到流氓、強盜不跟你談的時候，怎麼辦？」這次台灣監察院院長提名不適當的人選，造成如此大的爭議，現又以院長有爭議為由要廢監察院，「最近蘇貞昌的三倍券把大家搞的昏頭轉向，要不要把台灣行政院也廢掉？」

洪秀柱向江啟臣喊話，國民黨對南海太平島議題必須發表嚴正的聲明。（資料圖片）

洪秀柱對南海議題也提出看法，她認為南海主權問題不只是太平島而已，所謂南海仲裁案的判決，甚至影響到台灣的南海疆界，蓬佩奧（Mike Pompeo）認定中共所指的九段線皆認是「非法」。她稱，美方雖劍指北京，但對中華民國的傷害更大，由於中共的九段線系源於中華民國的「十一段線（U型線）」，蓬佩奧的說法即亦完全否認台灣對南海疆域主權之主張，外交部豈可「歡迎」，「這豈非賣國？」

對此，洪秀柱再次向江啟臣喊話，國民黨對南海太平島議題必須發表嚴正的聲明，最後以「民為邦本，本固邦寧」作為結論，因為在野黨的職責就是要監督政府，不能讓民進黨政府把國家搞得亂七八糟亂了套。