【美台關係】美國衛生部長將訪台　1979年來層級最高美國內閣官員

美國在台協會（AIT）在周三（5日）上午發布新聞稿，確認美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於近日訪台。 據台媒報道，阿扎爾不但是首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

美國衛生部長阿扎爾將於近日訪台，是首位訪台的美國衛生部部長。圖為4月時衛福部長陳時中（後右一）阿扎爾舉行雙邊電話會議。（中央社）

AIT在新聞稿中表示，阿扎爾的歷史性訪問台灣，將會強化美台夥伴關係，並促進美台在對抗全球新冠疫情方面的合作。台灣作為一個自由、透明的民主社會，對抗疫情成果非凡，展現台灣在國際社會扮演的關鍵角色。

新聞稿又提到，阿扎爾將代表美國總統特朗普會見台灣資深公衛官員、新型冠狀病毒肺炎疫情醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。訪台期間，阿扎爾也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計劃的學生發表大型演講。

AIT指出，特朗普在2018年簽署的「台灣旅行法」，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值，今次訪問為此項美國政策的一環。

（中央社）