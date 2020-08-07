李登輝病逝｜日本前首相森喜朗9日率團赴台弔唁　搭專機當天往返

台灣外交部今天（7日）表示，前總統李登輝辭世，和李登輝有多年友誼的日本前首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員訪台，將到台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」弔唁李登輝。台外交部還表示，訪團會在出境前三日完成核酸檢測並獲得陰性證明，將搭乘專機當日往返，在台期間以專車接送。

日本前首相森喜朗將於9日率領日本跨黨派國會議員訪台，將到台北賓館「故李前總統緬懷追思會場」弔唁李登輝。（中央社）

台灣外交部表示，為了因應森喜朗一行人來台，外交部與台灣中央流行疫情指揮中心持續密切研商，在以顧及台灣民眾健康及遵守台灣防疫措施為前提，並兼顧外交儀節下進行安排。包含日方在出境前3日完成核酸檢測並獲陰性證明後，在9日上午從東京羽田機場搭乘包機抵台北松山機場，抵台後直接前往台北賓館弔唁李登輝，隨後與李登輝家屬會面，之後在與總統蔡英文會談後，就於9日當日搭包機返回日本。

台灣前總統李登輝於7月30日間病逝，享壽98歲。李登輝生前是著名的「知日派」，日本首相安倍晉三7月31日表示對李登輝病逝感到痛惜，讚揚李登輝對增進日本與台灣的親善關係及友好關係有重大的貢獻。此外日本官房長官菅義偉在同日的記者會上亦有表達哀悼之意，但也明確表示日本政府未打算派官員參加李登輝的葬禮。

森喜朗曾在首相任內促成李登輝訪日，並在卸任後多次赴台訪問。據日媒報道因為日本和台灣並無邦交，受限於「一個中國」原則，森喜朗此行避免使用「政府特使」的頭銜，而改以民間交流的名義。

台灣駐日代表處設「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，8月3日，日本前首相森喜朗到場表達追悼之意。（中央社）

日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天（7日）召開記者會宣布，9日上午將與前首相森喜朗和10多名各黨派議員代表一起搭包機前往台悼念李登輝。古屋表示，同行人員還包括自民黨外交調查會長、眾議員衛藤征士郎、日華懇幹事長岸信夫、公明黨眾議員富田茂之、日本維新之會參議員石井章及自民黨外交部會長、眾議員中山泰秀等約15人，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明陪同。

值的一提的是日華懇幹事長岸信夫是日本現任首相安倍晉三的胞弟（舊姓為安倍，被過繼給自己的舅父岸信和，故改姓岸）。