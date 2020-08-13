明年軍費預算3668億台幣創新高　台國防部：加速發展不對稱戰力

台灣行政院會周四（13日）通過2021年度中央政府總預算案，其中，國防部主管預算編列3668億元（新台幣．下同．約合966億港元），創下歷史新高，比2020年度增加156億元，增幅達4.4%。

台灣總體軍費預算規模，長年佔中央政府總預算的35%。（陳宗逸攝）

2021年度的軍費預算3668億元，佔2020年台灣本地生產總值（GDP）的約1.9%。若加上新式戰機採購特別預算290億元和非營業特種基金576億元，明年度整體軍用開支預算達4534億元（約合1194億港元），是2020年GDP的2.4%。

無論是軍費預算3668億元，還是整體軍用開支規模4534億元，皆創下歷史新高。台國防部對此表示，面對區域情勢及敵情威脅，所獲預算除滿足人員維持法律義務支出外，作業維持及軍事投資預算均適度增加，並置重點於強化主戰裝備妥善、加速發展「不對稱戰力」及厚植「國防自主」能量等要項，以建構堅實國防力量，彰顯自我防衛決心。

台國防部又指，軍費預算穩健成長，有助於各項建軍備戰任務遂行，達成整體國防施政目標，確保國家安全及區域和平穩定。

台灣總統蔡英文在2016年大選時曾公開承諾，要讓年度軍費預算達到GDP的3％。惟其首任任期所編列的4個年度的國防預算（2017年至2020年），每年所佔GDP比例都不足2%；其中，2019年和2020年的軍事預算編列，只佔GDP的1.84％左右。

（綜合報道）