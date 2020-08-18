【快訊】近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽　剛結束與日聯合演習

根據台媒報道，一艘美國海軍第七艦隊所屬的伯克級神盾驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）馬士汀號（DDG89 Mustin），今日（8月18日）下午通過台灣海峽中線以西，以靠近台灣所屬馬祖列島的航路，接近中國大陸領海方式，通過台灣海峽。

目前台灣國防部並未評論，但強調一切狀況台軍均透過情偵監繫統有效掌握。

根據調查，此艘驅逐艦，先於8月15日左右，在東中國海方面，與日本海上自衛隊的秋月級驅逐艦涼月號（DD117 Suzutsuki）進行長達三天的綜合作戰聯合演習，美國海軍第七艦隊發佈新聞指出，此次演習為透過美日合作，對區域穩定的持續共同承諾之一部份。

美驅逐艦罕見衝破台海中線，用距離中國大陸沿岸的以東航線南下行駛，為史上首例。（The 7th Fleet）

與日本海上自衛隊涼月號驅逐艦的演練，也象徵美日簽署同盟60周年的實力展現。而之前在相關海域中，參與演練的包括美利堅號（LHA-6 America Class）兩棲突擊艦等重型船隻。

此次馬士汀號南下通過台海中線以西，是美軍以往不曾進行過的行動。以往美艦通過台灣海峽，一向以台海中線偏東的航路為主，偏西離中國大陸近岸的航路，還前所未有。

有消息稱，解放軍派出052D型驅逐艦南京號一同尾隨監控。此外，也有消息指，一架美軍的EP-3E電偵機，也在馬士汀號南下行進台灣海峽中線以西之前，在台灣北部防空識別區空域巡邏，似乎為馬士汀號驅逐艦偵巡開路。