台軍斥資逾15億新台幣升級E2K預警機　監控解放軍殲20

台灣國防部今天（21日）證實，明年的國防預算大幅增長至3668億元（新台幣，下同，約969億港元），有多項軍購項目已經幾乎底定，而一項秘密執行的軍售案也曝光，台軍將花費約15億1116萬元（約4億港元），將現役的6架鷹眼（HawkEye）E-2K空中預警機，全部升級為與美軍現役的E-2D先進鷹眼等級，型號更改為E-2D AHE（Advanced Hawkeye），目前此型預警機為美國海軍航母戰鬥群的主力機種。

台軍方8月21日證實，台軍6架E-2K鷹眼預警機，將在2024年9月完成升級為最先進的E-2D AHE構型。（陳宗逸／多維新聞）

根據台軍消息指出，一架E-2K升級為E-2D AHE型預警機的經費，為2億5,186萬元（約6600萬港元），金額雖看似頗高，但是與性能升級之後的表現對比起來，相當划算。尤其E-2D AHE預警機換裝的機頂圓盤雷達，為AN/APY-9型雷達，是一種採用「電子掃描與機械掃描」並用的預警雷達，具備相位陣列雷達的功能，也具備機械掃描雷達低功率高偵測距離的雙重優勢。

此種雷達天線陣列在進行電子掃描的同時，可以保持持續旋轉，對空域360度進行幾乎毫無縫隙的掃描。根據目前公開資料，此種雷達對於RCS（雷達截面積）於3～5平方公尺物體的有效偵測距離，高達500公里，可以對地面雜波與干擾進行抑制和過濾，提高偵測目標的獲取能力和識別能力。

台軍E-2K升級為E-2D AHE預警機後，最大的改變為機頂旋轉雷達，改為先進的電子掃描陣列雷達，搭配機械掃描功能，可在500公里遠的距離捕捉到類似殲20、殲31等匿蹤戰機行蹤。（陳宗逸／多維新聞）

台軍方表示，此種雷達被美國海軍航空隊稱為是「反匿蹤戰機秘密武器」，其可對解放軍的殲20、殲31等第五代匿蹤戰機，進行有效識別。美國在1993年宣布出售4架E-2T空中預警機給台灣，以搭配即將成軍的台軍第四代戰機使用，特別是美製的F-16A/B BlK20型戰機，與E-2T具有軍事鏈結軟體優勢，可以執行有的空中戰場管理與預警任務。

1999年，美軍再度準售台灣2架新型的E-2K型預警機，其主要改良在於USG-3天線組的改良。此後在2008年10月，美國批准此前4架E-2T預警機的升級為E-2K標準，此後台軍擁有6架E-2K空中預警機，可以保持24小時不斷在台海空域周邊進行預警和警戒、指揮等功能。

未來台軍200架以上的F-16V型戰機，將以6架E-2D AHE先進預警機為本，發揮其最大的戰力，對抗殲20等匿蹤戰機。（陳宗逸／多維新聞合成）

台空軍曾經有過研究，認為E-2系列空中預警機屬於航空母艦使用的艦載機構型，其滯空時間不夠長，且搭載雷達功率過小，戰場管理和預警功能都受到限制。認為應該學習日本、新加坡等國，採購中、大型預警機，類似波音E-767等級的大型預警機，可執行更有效率的空中預警任務，但是由於此型機造價昂貴，且一旦開戰，此種預警機的生存率堪憂。由於解放軍針對台軍預警機，已經發展出相當細密的空中反輻射導彈攻擊戰術，此種大型預警機，對於台軍的運用恐怕有限制。目前此種昂貴的大型預警機，也僅有日本航空自衛隊有經費操作。

台軍方指出，E-2K升級案，是在今年1月間與美國秘密簽署協議成功，以「E-2K型機技術支援服務」為計劃名稱，委請美國為台灣的E-2K預警機進行系統升級，根據約定，預計6架E-2K預警機，將在2024年9月30日前完成全部改裝。