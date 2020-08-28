捷克議長30日抵台　參訪行程曝光

捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）將於8月30日至9月4日率團訪台。針對捷克團與台灣立法院交流的行程部分，台灣立法院秘書長林志嘉於今天（28日）表示，維特齊9月1日會來到台灣立法院，之後立法院亦將於曾經接待美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）的美福大飯店宴請捷克訪賓，接着再到宜蘭傳統藝術中心參觀。

立法院秘書長林志嘉。（譚英瑛／多維新聞）

維特齊率團訪台，除了要參訪台灣立法院之外，更將赴台灣政治大學演講、會見台閣揆蘇貞昌，並於9月3日於台總統府與蔡英文會面。

林志嘉表示，本次捷克團訪賓並不是所有來訪者都會來到台灣立法院，僅會有其中的36位成員含維特齊而已，加上一同訪台的捷克媒體大約45位左右；由於本次捷克團訪立法院又正逢第十屆第二會期立委報到日，先前台灣朝野曾就邀集黨籍立委積極參與維特齊演講達成共識，希望藉此表達台灣立法院對捷克團訪賓的尊重。

維特齊率團訪台，除了要參訪台灣立法院之外，更將赴台灣政治大學演講、會見台閣揆蘇貞昌，並於9月3日於台總統府與蔡英文會面。（資料圖片）

林志嘉也補充說，這次維特齊應台灣立法院長游錫堃邀請來訪，9月1日當日維特齊也將與游錫堃共同為捷克特展區揭幕，維特齊也將參訪立法院的民主友誼牆，並與游錫堃在民主友誼牆簽名留念。

維特齊（Miloš Vystrčil）日前接受中央社專訪表示，將率約90人的代表團訪問台灣，人員包括科研人士、議員和企業界代表。他稱，此行將會見蔡英文，並以「令人驚喜」的方式呈現他想對蔡英文說的話。