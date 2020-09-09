【兩岸關係】傳解放軍重兵包圍東沙島　台國防部否認：不實訊息

台灣傳媒今日（9日）傳出，解放軍已重兵包圍由台灣實際掌控的南海東沙島（東沙群島的主島），島上海巡署與陸戰隊官兵受到包圍，局勢危急。 台國防部對此表示，此消息為傳媒不實報道，並譴責中國大陸片面破壞區域和平穩定的行為，強調台軍運用聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依照戰備規定，妥適應處。

圖為台灣在東沙島的紀念碑。（內政部網站）

解放軍今天在南海舉行演練，台媒傳出，解放軍一度包圍台軍駐守的東沙島，情況陷入緊急，而台軍參謀總長黃曙光上將也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也拉警報，緊盯東沙島情勢，直到接進中午才解除狀況。

對此，台國防部下午僅表示，確實對岸軍機上午有侵擾行動，但「包圍東沙」是錯誤不實訊息。

▼ 東沙島面積1.8平方千米 是南海數百個島礁中最大島嶼之一

此外，有消息傳出，今日上午有多批次的解放軍軍機接近台灣西南空域，遭到台軍航管、戰機高達24次廣播驅離，台軍高階將領早上都緊急赴衡山指揮所坐鎮。對此，台國防部側面證實，指上午偵獲解放軍蘇30、殲10等多型戰機，多架次進入台灣西南空域應變區活動，台灣空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。

台國防部證實，9月9日上午，有多批次、架次解放軍戰機，逼近台灣西南空域應變區。（台國防部提供）

值得注意是，台灣中科院今明將在屏東九鵬基地試射2種以上新型火炮、彈道導彈等武器，其公告最大彈道高度訂為「無限高」，外界猜測包括射程極高的增程型天弓三型地空導彈。台媒報道指，解放軍軍機動作與此次試射也有關係。

（綜合報道）