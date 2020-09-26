大陸稱蔡英文出席APEC是「幻想」　台外交部：勿干預台灣參與國際

先前傳出2020年亞太經濟合作會議（APEC），台灣擬爭取由蔡英文以視頻方式參與領袖峰會。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌於9月25日表示「徒勞不要幻想」。 台灣外交部發言人歐江安同日回應表示，APEC沒有對台灣總統出席年會的限制，台灣一直以來都是以正式會員身份參與該經貿論壇，絕非「中國」的一部分，她還呼籲中國政府停止在國際干擾台灣參與國際的權益，並停止與台灣政府跟人民為敵。

針對大陸對於台灣參與APEC的評論，台灣外交部發言人歐江安進行回應。 （屈彥辰／多維新聞）

汪文斌指出，台灣必須要在「一個中國」原則下以地區經濟體身份參與APEC，「台灣當局企圖藉機做文章、搞『突破』完全是徒勞的。」他表示，不論APEC領導人非正式會議以什麼方式舉行，台灣代表參與必須合乎APEC相關諒解備忘錄和慣例，在這問題上「我們的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想。」

對於大陸外交部指出台灣是在「一個中國原則下」參與APEC，歐江安表示，此說法明顯錯誤，台灣不是「中國」的一部分，一直以來也都是以正式會員身粉單獨參與這個亞太地區最重要的經貿論壇，APEC也沒有任何對台總統出席年會的限制。

歐江安又說，台灣多年來在APEC的務實參與及專業貢獻深獲各會員的肯定與支持，2020年亦將積極與會，台方參與年會人選將由台總統府於適當時機對外宣布，外交部也將持續協調相關部會，妥適辦理台灣出席今年經濟領袖會議的各項與會事宜。