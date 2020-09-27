歐陽娜娜及張韶涵將參與央視國慶晚會　陸委會：若違法將查處

十一國慶將至，官媒央視將舉辦國慶晚會，日前釋出的節目單顯示，台灣藝人包括歐陽娜娜與張韶涵將現身晚會表演節目。事件引發台網民熱議。而北京也將在人民大會堂舉行國慶晚宴與一系列活動，活動也邀請台灣民眾參加。

對此，台灣陸委會26日（上周六）晚上呼籲，台人不應參加「十一」相關活動。陸委會並表示，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。