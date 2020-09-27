歐陽娜娜及張韶涵將參與央視國慶晚會　陸委會：若違法將查處

撰文：朱加樟
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十一國慶將至，官媒央視將舉辦國慶晚會，日前釋出的節目單顯示，台灣藝人包括歐陽娜娜與張韶涵將現身晚會表演節目。事件引發台網民熱議。而北京也將在人民大會堂舉行國慶晚宴與一系列活動，活動也邀請台灣民眾參加。
對此，台灣陸委會26日（上周六）晚上呼籲，台人不應參加「十一」相關活動。陸委會並表示，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。
歐陽娜娜與張韶涵將在央視國慶晚會上登台表演（點圖放大）：
9月26日，央視在官方微博公布9月30日的國慶晚會表演名單。台媒報道指，在晚會上，歐陽娜娜將與陸港藝人合唱開場曲《我的祖國》。此外，張韶涵也將在該晚會，與其他大陸藝人合唱抗疫宣傳歌曲《守護》。
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陸委會表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排台灣相關人士參與，目的是宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。面對當前日趨嚴峻的兩岸形勢，台人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」進行分化的手段與野心。
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陸委會呼籲台人不應參加「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。
（綜合報道）