組黨34周年　游錫堃：民進黨是華人文化圈第一個民主政黨

今年是民進黨創黨34周年。9月27日，台立法院長游錫堃以「1986年黨外全國後援會召集人」，於台北圓山大飯店舉辦創黨34周年「感恩與敘舊」餐會，邀請創黨135位黨員首度重聚。 當日有多位民進黨現任以及前任政要出席餐會，包括台行政院長蘇貞昌、海基會前董事長洪奇昌、前立委康寧祥、前黨主席姚嘉文、前台北縣長尤清、前台灣省主席林光華等。

台立法院長游錫堃（左）與前台灣省政府主席林光華（右）寒暄。（廖士鋒／多維新聞）

游錫堃以閩南語、普通話接替發表致詞，他表示，照理說2000年政黨輪替就應該聚會，「但因為我的大意，這個聚會整整晚了20年」。

游錫堃強調，「台灣是華人文化圈第一個民主國家，民進黨是華人文化圈第一個民主政黨，成立後不到1年『戒嚴解除』，6年『終結萬年國會』，10年『總統直選』，14年『政黨輪替』，30年『完全執政』。這個獨特的民主化歷程，使台灣成為國際眼中的民主典範、也使台灣與香港命運不同，這也是香港『反送中』提出五大要求特別要求『雙普選』的原因」。

游錫堃認為，圓山組黨成功是台灣1980年代一整代人的共同貢獻，也就是說那一整代人都是民進黨的創黨人，我以身為那一帶人為榮。當年圓山組黨還是黨禁報禁的戒嚴時期，政治氣氛嚴峻，在那之前的數十年間，組黨一直是國民黨當局的最大禁忌，1960年雷震事件、1979年美麗島事件以及其他政治迫害事件，證明戒嚴時期任何人組黨都可能面對入獄的下場。

游錫堃反駁曾有人提出「圓山組黨」是蔣經國默許甚至暗中主導，「我認為那是嚴重的錯誤」，他歷數1979年至1986年間，先後發生多宗的政治暗殺與司法迫害，「政治暗殺有1980年林宅血案、1981年陳文成命案、1984年江南命案；司法迫害，單單1986年黨外公政會台北市及首都兩個分會成立的半年內就有5月31日蓬萊島事件、6月2日鄭南榕收押、8月6日顏錦福判刑、9月3日林正杰判刑等四案，「由以上事件得知組黨當年是一個充滿政治迫害風險的年代」。

台行政院長蘇貞昌則全程以閩南語致詞，表示好險有當年135人簽名建黨，好險有民主進步黨，今天才在這裏。「感謝所有勇敢的台灣人，不是我們多勇，是因為台灣人勇，因為有勇敢的台灣人站在後面支持，（國民黨）才不會抓我們殺我們」。他並稱許現在民進黨的執政，「全世界武漢肺炎疫情中，3000多萬人感染、上百萬人死亡，台灣是一塊福地」。