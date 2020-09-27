台灣漁船在釣魚島海域與日本巡邏艦碰撞　台海巡艦艇馳援

台灣宜蘭蘇澳籍漁船新凌波236號今天（27日）下午在釣魚島（台稱釣魚台）海域作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞，造成船首嚴重受損，所幸7名人員平安，台灣海巡署已指派基隆艦前往協助救援。

據台外交部說明，9月27日下午2點多，台灣宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」在東經123度15分、北緯25度48分（釣魚島列嶼西方12浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「ＫＵＲＩＭＡ」（PS32）發生擦撞，據台駐日本代表處第一時間查報「新凌波236號」船隻外觀並無明顯損傷，船員均安。台灣海巡署刻派遣「基隆艦」馳援。

日本海上保安廳公務船衝撞蘇澳籍漁船，蘇澳區漁會下午接獲船長通報，目前船首受損，7名船員平安。（聯合新聞網）

而據「中央社」報道，「基隆艦」於5點25分與「新凌波236號」會合，目前正在協助該船處理後續事宜。

事件起於宜蘭縣蘇澳區漁會漁業電台2點25分接獲「新凌波236號」通報，指在釣魚島西方15浬海域作業時遭日本海上保安廳公務船衝撞，船首受損，請漁業電台通知海巡署派遣艦艇前往支持，隨後便掛斷衛星電話。

據「中央社」報道，漁業相關人員指出，日本公務船一度放下橡皮艇試圖登船檢查，但遭拒絕後便離去。該船上共有包含陳姓船長在內2名台籍和3名菲律賓籍及2名印度尼西亞籍共7名船員，所幸漁船沒有進水，人員都平安無恙，待現場處理完畢後，「基隆艦」將戒護該船返港。

台灣海巡署派遣基隆隊10069艇前往馳援，戒護被撞的「新凌波236號」漁船返航。（聯合新聞網）

台外交部表示，事發詳細原因尚待農委會漁業署及海巡署調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對台方漁船採取任何不當行為。

此前，在第17次漁業談判後，台日雙方於2013年簽訂《台日漁業協議》（正式名稱為《亞東關係協會與公益財團法人交流協會漁業協議》），對於釣魚島周邊海域，時任漁業署長沙志一層表示，「釣魚台12海里內等未達成協議海域，因漁業協議未觸及主權主張，雙方各自主張有主權， 並承諾以最大限度地尊重對方作業」。