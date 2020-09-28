創本月最早出沒紀錄　解放軍軍機連續13天現身台灣西南空域

據台媒9月28日（周一）報道，解放軍軍機從9月中開始每天都進入台灣附近空域，28日早上6時47分，又有解放軍軍機進入台灣西南空域的「防空識別區」。報道稱，這已經是解放軍軍機連續第13天進入台灣西南空域，還創下「本月最早出現紀錄」。

蔡英文9月22日赴澎湖視察駐防當地的台灣海軍子儀艦，與艦上官兵合影時，後方發射架上的防空飛彈為戰用彈，而非訓練用彈，秀肌肉的意味十足。（中央社）

報道指，解放軍軍機在6時47分進入台灣西南空域，高度為2,000米，台軍進行了「廣播驅離」。據台灣資深軍迷分析，從高度判定，解放軍派出的應當還是運-8反潛機。

9月17日，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）抵達台北。9月18日，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，多架戰機飛越「海峽中線」，期間台軍機廣播向解放軍喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脱離」，解放軍戰機飛行員則以「沒有海峽中線」回應。9月21日，中國外交部發言人汪文斌回應解放軍戰機被指飛越台灣「海峽中線」一事，再強調台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂「海峽中線」。

9月19日上午，十多架解放軍軍機再次飛越海峽中線。9月27日8時26分，解放軍戰機進入台灣西南空域的「防空識別區」，高度在4,000米。台媒稱，解放軍戰機連續第12天進入台灣西南空域，對台灣的「廣播驅離」完全不在意。

另據台灣資深軍迷分析，解放軍27日派出的應當還是運-8型反潛機，而另外在汕頭外海6,900米的高度還疑似出現了一架空警-500預警機提供預警指揮。

對於「海峽無中線」的講法，台灣認為大陸這是擴張主義，中國大陸則認為在一中政策之下本該如此。但其實台灣政府認定的海峽中線本就位於公海，與領空完全不同。而這條中線之爭端，在馬政府時期少，不過是因為兩岸默契。

「海峽中線」是台灣海峽的一條無形界線，從北緯26度30分、東經121度23分-北緯24度50分、東經119度59分至北緯23度17分、東經117度511分，為一條呈東北——西南走向的圓弧線。

據台灣聯合新聞網9月22日報道，台防務部門前負責人李傑在2004年5月在台灣地區立法機構備詢時，曾首度公布「中線」確切座標，作為兩岸在各自範圍活動的憑據。

報道稱，大陸從不承認有「海峽中線」，主要原因是：中國只有一個，若承認「海峽中線」等於將自己主權一分為二，讓兩岸適用國際法。同時，若承認「海峽中線」，等同大陸承認失去台海地區的主控權，失去應有的法律和軍事管轄權。報道稱，中國外交部公開宣布沒有「海峽中線」，算是與台灣地區攤了牌。