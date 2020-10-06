台國防部：今年度台軍空中戰巡達4132架次　較去年高約2.3倍

台海局勢持續緊張，解放軍軍機從9月中以來持續現身台灣周邊空域，台軍飛機亦頻頻起飛應對。 台灣國防部周一（5日）透過業務報告書表示，因應敵情變化，台軍2020年度以來派遣空中戰巡兵力4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演任務。

大陸戰機、軍艦近期頻頻接近台灣，甚至一度逾越海峽中線。據台國防部「即時軍事動態」專區刊載，今年9月16日至周日（4日），解放軍已11度作出相關行動。

台軍去年成立「聯合兵種營」。（軍聞社）

而公開資料顯示，台軍2019年度空中戰巡兵力1798架次、海上偵巡5927艘次。因此，台軍今年度空戰巡架次較去年高出約2.3倍，海偵巡軍艦較去年一整年高出約1600餘次。

另外，報告書針對去年成立的「聯合兵種營」指，新編成的「聯合兵種營」及新興兵力「F-16V（Block20）戰機」、「雲豹30鏈砲甲車」等武器裝備，會納入今年漢光36號實兵實彈演習重點演練課目驗證，屆時與空中戰機、地面防空部隊及海軍沱江艦、機動飛彈車組，遂行三軍聯合作戰實彈操演，實質提升「三軍聯合防衛作戰」效能。

雲豹30鏈砲甲車等武器裝備，也會納入今年漢光36號實兵實彈演習重點演練課目驗證。（台灣國防部）

為應對隱形戰機、無人攻擊機等新式威脅，台灣國防部進一步指出，台軍已完成「安民計劃」等8案雷達性能提升規劃，強化多重目標偵測能量，以利於戰時早期預警，爭取應變制變時效，另會持續執行指管系統提升與地面部隊C4ISR系統建置，並加強指管系統資安防護與機動情傳能力，支援聯合作戰行動。

（中央社）