台1000噸級屏東艦進駐澎湖海巡隊　應對大陸漁船越界作業

為應對大陸漁船越界作業問題，台灣海巡署艦隊分署移撥1000噸級、配有120米高壓水炮射程的屏東艦，在進行接艦訓練後於周三（7日）進駐澎湖海巡隊。

屏東艦進駐澎湖海巡隊。（海巡署艦隊分署）

公開資料顯示，屏東艦於2016年建造交船，船長87.6米、寬12.8米，最大航速24節，續航力6000海里，並配置40快砲和20機砲各1具等，可耐受9級風浪，克服在惡劣東北季風環境下執勤。另南部機動海巡隊3000級高雄艦、2000噸級台南艦，未來亦會輪流支援澎湖海域，以優勢艦艇維護海洋漁業資源永續。

與此同時，屏東艦由澎湖子弟黃聰正升任艦長，黃聰正自2000年起於澎湖海巡隊服務，曾執行多宗海上救援案，並配合檢警破獲市價超過1億新台幣的毒品走私案，並熟悉澎湖海域水文特性。

艦隊分署表示，伏季休漁期結束後，大陸漁船趁東北季風鋒面南下海象轉差之際於澎湖南方四島等海域違法拖捕作業，惟澎湖海巡隊原600噸級澎湖艦噸位小，無法克服冬天風浪，加上沒有水砲等，遂只能採取驅離。艦隊分署未來將秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，掌握澎湖海域情勢發展及漁船作業情形，並彈性調整艦船艇部署。

（中央社）