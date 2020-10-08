國民黨團提「台美復交案」　民進黨幹部：目的是羞辱美國台灣

國民黨黨團10月6日提出「台美復交」、「促美國協防中共」兩項決議案並獲無異議通過。 民進黨國際部主任、立委羅致政8日接受廣播專訪時表示，所有人都很清楚希望有一天台美能建交，但國民黨把這個議題拿到枱面上，「目的是要羞辱美國、台灣」，並向中共表態，「要逼美國說，你看你做不到吧」。

國民黨提出台美復交、美軍協防兩項決議案，羅致政認為，一開始的目的是要羞辱美國、台灣，向中共表態，「要逼美國說，你看你做不到吧」。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

羅致政和國民黨黨團書記長林奕華8日同台接受廣播專訪，針對日前在台灣立法院通過的兩項決議案進行討論，林奕華表示，國民黨當初提這兩項決議案，「從頭到尾就希望它要過」，因此在文字上斟酌再三，確定民進黨無法反對為止，將民進黨可能當作反對理由的文字，例如批評台灣外交部長吳釗燮等字句，全都修掉了。她指出，台美復交及美國協助台灣抵抗中共兩案，本來就是台灣民眾的期待，加上目前台美關係升温，多位高級官員訪台，「為何不趁這個機會，期待民進黨政府真的讓中華民國跟美國復交」？並強調相關議案的內容，都符合《中華民國憲法》及台美之間的《台灣關係法》。

羅致政則表示，當時民進黨全力支持這兩項議案，就有國民黨立委過來跟民進黨說，「你們真的給它過喔」，顯然國民黨本來預期民進黨會擋下來，且近來藍營側翼都在塑造一種氛圍，都在嗆「民進黨不是說台美關係很好，為什麼不乾脆建交」，這讓他想到一個類比，「當你看到一段關係在交往、關係很好的時候，旁邊就有人嗆說，為何不趕快結婚」，但其實關係的發展是放在心裏，或有一個階段性的目標去施行，但太快太急的時候，「會吃快弄破碗」；台美關係的目標，所有人都清楚希望有一天能建交，但國民黨把這個議題拿到枱面上，目的是要羞辱美國跟台灣。

羅致政說，台美建交、美軍駐台等議題，事實上就是現階段不可能的事情，國民黨要美國表態，事實上就是要給美國出糗，「說你們表面跟台灣很好、跟民進黨政府很好，事實上你們這些都做不到」，是一種向中共表態的作法。但沒想到民進黨竟然支持國民黨提出的決議案，也不糾結在中華民國、中華民國台灣、台灣等名詞，結果決議案通過讓中共不高興，所以回過頭來變成國民黨怎麼面對中共的反應。

林奕華說，跟美國發展關係，台灣所有人都樂觀其成，但也希望「不要美國要什麼，我們就迎合什麼」。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

不過，羅致政又表示，不論國民黨的動機跟算計是什麼，但結局總是好的，台灣在外交、國安等議題上，不應該存在黨派差異，這次國民黨走上正確的一步，他希望不只有這一步，未來還有很多議題，包括要不要強化台灣國防、增加對美軍購。他指出，國民黨提出的這兩項決議文並沒有問題，但「有些就不取決在台灣」，而是取決在美國自己很多的考量，並相信台灣民眾也清楚，台美建交，或美軍駐台，都不是一天、兩天就可以達成的事情，「當有一個朋友願意跟你改善關係或交往的時候，你不能拼命拿聘金到她家提親，她會嚇到」，這段時間以來，美國官員來台的層級已經一步步突破，過去這段時間內，美國國會也通過許多友台法案，「每個關係都有階段性，都有它一個務實的目標」。

而針對中國大陸國台辦對國民黨的批評，羅致政說，這證明不管你站在中華民國立場，或中華民國台灣立場，中共都不埋單，所以台灣朝野兩黨應該有更多可以有共識或合作的空間，而面對外敵時，「我們站在一起，中共才會怕」，國民黨主席江啟臣若把這兩個提案當作自己重新出發的起點，他會恭喜江終於擺脱黨內壓力，將國民黨帶往中間方向，就如同2008年蔡英文帶領民進黨的新路線一樣，希望江啟臣堅持到底，不用過了兩天遇到中共壓力又轉彎。