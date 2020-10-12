央視節目播李孟居台諜案　台陸委會斥惡意政治炒作：停止無端栽贓

央視10月11日報導了2019年8月在深圳因國安理由被捕的台商李孟居案細節，並公布李孟居自白認錯的畫面，李自稱「做了很多不好的錯事」。 對此，台陸委會當天深夜駁斥稱，這是對岸惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係，動機令人質疑與不齒。並「正吿中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民」。

台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）與枋寮鄉長陳亞麟（左）是好友，且都是「台灣聯合國協進會」的積極成員。（Facebook@李孟居）

央視10月11日晚間披露大陸國安機關近來組織實施「迅雷2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起台灣間諜竊密案件。同時，也首度公布2019年因涉國安被捕的台商李孟居案細節。

報道指，李孟居是台獨組織「台灣聯合國協進會」理事，2019年8月赴香港執行「反送中加油」行動，並潛入深圳打探部隊集結情況，拍攝大量視頻圖片向台獨組織發送報吿。廣東國安機關稱，李孟居的行為並非個案，是「台獨」勢力干預香港事務的典型案例。

對此，台陸委會駁斥稱，這是對岸惡意政治炒作，誣陷台方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑與不齒。並「正吿中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民」。

陸委會強調，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序，這種違反司法人權的不當指控，國際社會早已譴責，該會強烈抗議，並呼籲儘速停止不符正當司法程序之作法。陸委會並稱，自事發後即與家屬保持聯繫，掌握案件進展，並提供必要之協助。

央視節目披露李孟居與陳亞麟2019年7月底的聊天記錄，兩人約好一起前往支持「反送中」，陳亞麟還稱「被遣返就大尾了」。（央視視頻截圖）

另一方面，央視節目公布了李孟居與台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟2019年7月底的聊天記錄，兩人曾商議，為配合蔡政府「支持香港民主運動」，受「台灣聯合國協進會」指使，兩人計劃入境香港實施「反送中加油」行動。李孟居還認為，此舉將日後可作為「政治獻禮」提升自身地位，有利於未來選立委。

李孟居還說，他沒想到的是，臨行前陳亞麟突然吿訴他「沒有請到假，去不了了」，「那時候沒太多想，後來我才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去」。

對此，在台灣的陳亞麟回應稱，知道李孟居還活著真的很高興，但李很明顯是「被自白」，人正在對岸，很多事情身不由己。對於「騙過去」一說，他強調，沒有叫李去香港，並稱「中國說的話能聽嗎？」，「如果是我騙李孟居去，那請對岸趕快放人回來」。

此外，與李孟居認識十多年的台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，李的本土意識強，挺香港「反送中」立場堅定。因為經商關係，常往返大陸深圳與台灣，雖然立場親綠，但多年來往返兩岸，從來沒有對岸當局關注。2019年傳出李孟居被大陸逮捕的原因是手上握有大陸解放軍等敏感照片，「這些照片應該是網絡就能取得，絕非機密」，若因此就被指摘為台諜，未免反應過度。