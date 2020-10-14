央視連續三日披露台諜案　國台辦：已通知家屬、聘請律師

央視「焦點訪談」節目自周日（11日）起，連續3日透過披露4宗「台諜案」具體細節，在兩岸引發關注。 國台辦今天（14日）舉行例行新聞發布會，有台媒提問，涉案人士家屬能否申請探視？國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，陸方依法保障疑犯和被告人的訴訟權利。

朱鳳蓮表示，大陸偵查機關已經按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。按照《刑事訴訟法》的規定，涉及國家安全秘密案件不公開審理。台灣間諜情報機構長期以大陸為目標，大肆進行情報竊取和滲透破壞活動，大陸有關司法機關嚴格依法偵查、起訴、審理相關案件，依法保障疑犯、被告人的訴訟權利。

朱鳳蓮稱，依法打擊危害國家安全的犯罪行為，在間諜案中抓獲這些人，是為了維護國家安全，為了維護兩岸正常的交往秩序，為了維護兩岸同胞的合法權益。這次公布的台灣間諜案，事實清楚，證據確鑿。

另一方面，對於絕大多數的台灣同胞，對於參與兩岸正常交流活動的台灣同胞，大陸都視之為骨肉兄弟，始終在為大家做實事、辦好事、解難事，堅定維護並且不斷地增進台灣同胞的利益福祉，希望一起實現更大更好的發展。

朱鳳蓮指出，民進黨當局以大陸為目標，不斷進行相關情報竊取和滲透破壞活動，是站在兩岸廣大同胞的對立面，是縱容少數「台獨」分子，做著和大陸相反的事情。

（綜合報道）