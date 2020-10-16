陳同佳案｜蘇貞昌批「不只是渣男」　港府應趕快讓殺人犯繩之以法

觸發《逃犯條例》修訂風暴的台灣殺人案疑犯陳同佳何時赴台自首一事，繼續引發關注。 台灣行政院長蘇貞昌周五（16日）談及陳同佳時，直批陳不只是「渣男」，更是殺人犯；對於死者潘曉穎父母盼兩地政府放下歧見，讓陳盡早投案，蘇表示港府應與台方就有關司法互助等來進行，家屬也應要求香港政府趕快讓殺人犯繩之以法。

陳同佳遲遲未赴台投案，潘曉穎的父母日前向陸委會主委陳明通發出公開信，希望台灣能與港府放下歧見，簡化程序讓陳男盡早投案。蘇貞昌對此表示，陳同佳不只是渣男，「他只講渣男太客氣了，他是個殺人犯」。

蘇又指，案件涉及到司法管轄權及很多公權力的運作，台方認為港府應與其就有關司法互助等來進行。他最後稱，非常同情被害者的父母，也希望其就近要求港府趕快讓殺人犯繩之以法，「不要讓他在香港趴趴走」。

陳同佳計劃本月內赴台自首，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴日前現身位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳及他本人申請赴台簽證，不過被經文辦拒收有關文件。

陸委會副主委兼發言人邱垂正周四（15日）表明，殺人嫌犯不可能以「自由行」的方式來台，又揶揄管浩鳴無資格為陳同佳代辦簽證，「他是一個牧師而非律師，怎麼接受委任？」

（ETtoday）