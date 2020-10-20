台前國安局長：中共多年滲透有完整地方政府網絡　台已鎖定24目標

台媒報道指，美軍期刊「Forum」近日刊出台灣國安局前局長陳文凡去年在美國的一次演講內容，陳文凡披露，中共數十年來一直在台灣進行統一戰線的互動和滲透，已發展出一個完整的跨海峽地方政府網絡。

報道指，陳文凡於去年10月15日訪問美國時，在華盛頓卡內基國際和平基金會詹姆斯敦基金會第九屆中國防衛與安全年會上，以「獨一無二的狀態不應消失；中共對台灣影響力行動的影響」為題發表演講。

台灣國安局前局長陳文凡。（聯合新聞網）

陳文凡具體提到，中共與在台灣的24名商界、媒體和半官方代表建立廣泛聯繫，涉及至少22個親共組織及政黨，他們將中共的網絡擴展到實體、大陸台商及台灣新聞界。陳文凡指，該些組織部分已被確認與有組織犯罪有關。

據報道，陳文凡的演講主要內容是中國共產黨「對香港與台灣的脅迫」，指「習近平與列寧主義正在壓制全世界」。陳文凡認為，大陸國家主席習近平正模仿帝國時代的政府去統治大陸，利用先進監控技術加強統治，符合學者「黨國獨裁」的定義。在有關中共滲透及干涉台灣選舉的問題，陳文凡指台灣國家安全局已成立一個整合各情報組織的工作組，以監控跨海峽地下金融交易，包括賭博、武器及毒品走私、幫派相關暴力以及某些外國訪客的不尋常活動。此外，在網絡安全上，台灣已將國家安全會議、國家通訊傳播委員會及國家安全局，與國防部、警察、調查局，與國際合作夥伴相整合進行中繼站偵察，形成一個「鐵三角」。

「Forum」刊出陳文凡去年在美國的演講內容，報道還以紅色巨龍將龍鬚伸向台灣的圖片，形容中共對台灣威脅。（聯合新聞網）

而在虛假資訊問題上，陳文凡呼籲，鑑於「中共列寧主義威脅」與日俱增，愈來愈迫切想要完成統一，台灣日益難以獨立生存，值得考慮台灣與其他志同道合的國家，在美國的支持下組成一個打擊虛假資訊的地區間網絡安全聯盟，可以共享資訊及其他相關預警。

他稱，該聯盟的目的是保障言論自由，探索互聯網活動的管理，作為印太戰略的一部分，美國更考慮與台灣簽署關於打擊虛假資訊的聯合諒解備忘錄。

（綜合報導）