涉下令僱傭兵槍殺4名落海海盜　台漁船陸籍船長被依殺人罪起訴

台灣一艘漁船的中國大陸籍代理船長汪峰裕，在8年前於印度洋公海作業時，涉下令對翻船落海的4名疑似海盜開槍，2名僱傭兵當場射殺4人。 今年8月22日，汪峰裕搭船抵高雄被捕，遭台灣檢方於19日（周一）依殺人罪嫌起訴。

由於開槍射殺的影片遭拍下，並在2014年8月間被上傳至YouTube，事件引發國際關注。（網絡圖片）

檢方調查指，43歲的汪峰裕的家鄉在浙江省，原本受僱高雄屏新漁業公司，並擔任該公司所屬、設籍高雄市「屏新101號」漁船的代理船長。2012年7月間，屏新漁船到斯里蘭卡首都科倫坡停靠補給，並僱用2名巴基斯坦籍僱傭兵。

2012年9月29日中午，屏新漁船在索馬利首都摩加迪沙的東南方外海約321浬的印度洋公海上作業，當時現場還有高雄籍「春億217號」遠洋漁船及另外2艘國籍不詳漁船。一眾漁船遇上4名疑似海盜搭武裝木殼船接近，其中1艘漁船先撞翻木殼船，使4人落海，在海面載浮載沉。汪峰裕見狀指示2名僱傭兵開槍，導致4人先後中彈身亡。

由於開槍射殺的影片遭拍下，並在2014年8月間被上傳至YouTube，事件引發國際關注，台灣檢方追查後通緝汪峰裕及2名僱傭兵。今年8月22日，當時擔任塞舌爾共和國籍漁船「印度之星」船長的汪峰裕進高雄港時被捕。

汪峰裕早前被捕後曾表示，不知自己被台灣通緝，他還說，當年事發後，曾將事件通報船公司，並解釋稱，自己當年是因擔心海盜靠近搶劫才會要求傭兵開槍。

檢方考量汪峰裕指示射殺雖屬殘忍暴行，但當時疑似海盜先開槍，他為避免對方被救起後恐號召更多人來劫持漁船、危及船員生命安全，陷入兩難，建議法院量處適當之刑。

（綜合報道）