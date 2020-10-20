【斐濟酒會衝突】台外長：希望替台外交人員在司法上討回公道

台灣駐斐濟代表處10月8日舉行雙十節酒會，大陸方面外交人員試圖進入會場，和台灣駐處人員發生肢體衝突。此事經媒體報導引起廣泛關注，大陸和台灣方面互指是對方人員挑起爭端。 台灣外交部長吳釗燮表示，「欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大」，又稱台灣希望替外交人員在司法上面討回公道。

台外交部長吳釗燮在10月20日於台灣立法院接受媒體聯訪時表示，中國政府「戰狼外交」引起全世界反感，「中國政府應該嚴肅自我檢討，我們也要吿訴中國政府，欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大」。

吳釗燮說，「中華民國台灣」是一個主權獨立國家，在世界各地舉辦雙十酒會，這是行之有年的作法，這和其他國家辦理同樣性質的酒會沒有兩樣。他稱，對於中國政府不管是以什麼樣的理由來干擾台灣的雙十酒會，這種作法都是要加以譴責，中國無權干擾「中華民國台灣」在世界各處舉辦的雙十酒會。

吳釗燮說，在衝突推擠過程當中受傷的外交部人員已經康復出院，第一時間外交部也向他表達關心。他表示，對於全國各界不分黨派對外交人員的支持，外交部表達感謝，台灣也希望替台灣的外交人員在司法上面討回公道。吳又說，外交部會做所有駐外人員的後盾，為國家最高的外交利益打拼。

另一方面，台灣外交部發言人歐江安則於10月20日舉行的例行記者會中稱：「中國政府企圖硬闖蒐證，動粗之後還撒謊，圓謊顛倒是非，反而向斐濟警方誣賴是台灣方面引起的，想嫁禍給台灣，中國政府不懂得自我反省，沒有深切的檢討，為什麼戰狼外交引起不只是台灣還有全世界這麼多國家的反感？」她說，藉由這次事件，再次凸顯「中國這個專制政體，極為粗暴、野蠻、霸道不講理的本質」，看到「戰狼外交已經轉化成為流氓外交」。她也表示，她看到了台灣民主的美好，對內可以有政黨的競爭，按照民主程序，不同政黨有不同意見，也要讓中國看到，面對外交議題，台灣不分藍綠，對外一致團結。

歐江安說明，台灣外交部與斐濟外交部及警政署保持密切溝通，台灣方面已提出台灣的人證跟物證，並通過台灣駐斐濟代表處完成報案手續，本案目前正由斐濟外交部跟警政署聯手處理中，台灣外交部將持續密切關注案情發展，與斐濟保持密切溝通，提出最妥適的因應作為。