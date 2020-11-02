「成人之美」：台灣第18屆同志大遊行登場

台灣第18屆同志大遊行於當地時間10月31日盛大登場，遊行由台北市政府開走，分為南北兩路線，最終回到台北市政府廣場會合。台北市政府廣場中午就已聚集眾多參與人潮，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量等主要政黨也都有派員參加，主辦單位評估，今年約有13至15萬人共襄盛舉。

今年是台灣第18屆舉辦同志大遊行，為與象徵成年的「18」相互呼應，主辦單位本次活動主題為「成人之美」。「成人」意味着同志遊行從第一屆的「看見同性戀」走到今天，性多樣社群已不再只需要「被看見」，而是更需要「理解並尊重他人的認同」，成全他人的好事。「美」則是希望所有同志或多性別團體中的每個人，都能以最自在的方式與外觀過活，不會受到既定想象的限制，成為他人刻板印象的受害者或加害者。

遊行中隨處可見彩虹符號或團體旗幟在空中飄揚。（黃瀾思／多維新聞）

遊行隊伍中隨處可見彩虹旗、以及相關團體的旗幟在空中飄揚，但由於受新冠肺炎疫情影響，今年許多外國人士無法來台參與該屆同志遊行，預估人數約僅有往年的6至7成，主辦單位與Google合作，於官方頻道中全程直播，讓外籍LGBT團體能一同觀賞。此外，包括AIT、歐盟、英國等20個他國在台辦事處，皆有出席今次活動。

此外，民進黨立委不分區立委範雲，以及民進黨副秘書長林飛帆亦高舉「民主挺同志」的標語現身台北市政府廣場。範雲演講中除了宣揚民進黨長期對同志權益的不懈努力，以至今天能有相關成果之外，也感謝同志族群長久以來對民進黨的支持。但台灣伴侶權益推動聯盟與跨國同婚平權聯盟也來到現場，並遞交一份「跨國同婚，成人之美」的陳情明信片給林飛帆，呼籲民進黨執政府正視跨國同婚現正面臨的難處，林飛帆則承諾，婚姻平權不會是同志平權的終點。

民進黨立委範雲和副秘書長林飛帆亦現身參予。（黃瀾思／多維新聞）

另一方面，各黨也因為同志遊行遇上不少風波。國民黨青年團組團報名參加遊行後，曾引起不少黨內人士反彈，黨主席江啟臣則並未表示支持與否，僅說「尊重黨員的選擇」。而民進黨則因蔡英文透過臉書號召民眾參與，引發部分教會團體不滿，拒絕邀請她出席「第20屆國家祈禱早餐會」，台總統府也表示蔡英文不會出席，也不派代表，最後在輿論壓力下，「第20屆國家祈禱早餐會」臨時宣布停辦。