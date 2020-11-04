【美國大選2020】國民黨主席江啟臣：台美關係不因大選結果有變化

國民黨11月4日舉行例行中常會，國民黨主席江啟臣循例發表會前談話。江啟臣表示，中華民國曾是美國在世界大戰中的盟邦，現在雖然與美國已經沒有邦交數十年，但他相信在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化。

江啟臣隨後提到瘦肉精美豬（萊豬）進口台灣的問題，表示健康無可取代，下一代的健康，更不是貿易談判的籌碼；蔡英文突襲式的宣布開放萊豬進口，台灣教育部雖然函請各級學校供應膳食，一律採用台灣生產及台灣產地的豬肉。他說，民進黨立法委員面對在野黨提出校園禁用瘦肉精肉品的修法提案，仍舊屈從黨意投下反對票，無視場外家長團體代表的憂心與吶喊，雙手高舉蔡英文的意志，雙腳踐踏民意與下一代的健康。

國民黨當地時間11月4日舉行例行中常會，國民黨主席江啟臣循例發表會前談話。江啟臣表示，「中華民國」曾是美國在世界大戰中的盟邦，現在雖然與美國已經沒有邦交數十年，但他相信在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化。（陳卓邦／多維新聞）

江啟臣進而號召所有的國民黨中常委、黨公職人員、藍營支持者，在11月22日下午，上街抗議蔡政府進口萊豬，更反對一黨獨大的綠色黨國體制。

江啟臣說，捍衛食安與深化友邦交流，中華民國與美國的邦誼，奠定在對民主價值的共識，奠定在以為互惠為前提的各項交流，也就是對民主價值有共識，國民黨更能夠大聲主張與民進黨不同的意見，反對過度屈從的貿易政策，仍能獲得友邦的理解。他又說，因為以互惠為前提，台灣不需要過度執着單一的貿易項目，仍能達到雙贏的目標。

江啟臣提及美國大選，稱無論將來誰入主白宮、誰會掌握國會參、眾兩院，與中華民國、東亞及全球事務都息息相關，他已請國民黨的國際事務部時時刻刻掌握最新的選舉動態，並即時回報。

江啟臣強調，在可預見的未來，雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，台美對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過；無論是何黨勝選，中國國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係，因為這些關係將對台灣的發展和未來，產生重要的影響。