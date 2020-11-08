美國大選2020｜國民黨賀拜登勝選：美國人民再次展示民主如何運作

美國時間11月7日，民主黨候選人拜登（Joe Biden）確認在總統大選中獲勝。 在台灣，在野的國民黨透過Twitter和官網，向拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris）表達祝賀。

台灣時間周日（8日）上午，國民黨在官網發布新聞稿表示，黨主席江啟臣代表國民黨向拜登先生與賀錦麗女士表達誠摯賀忱。江啟臣說，國民黨期待美國在拜登先生的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。

46th! American people once again show the world how to make democracy work. Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris! — 中國國民黨KMT (@kuomintang) November 8, 2020

另一方面，台灣時間上午9時，國民黨也在Twitter上發文祝賀拜登和賀錦麗勝選，並表示「美國人民再一次向世界展示民主如何運作」。

在稍早前，台灣外交部和總統蔡英文先後發文，向拜登及賀錦麗表達祝賀。蔡英文轉發了拜登曾恭喜蔡英文連任的帖文，並恭賀他贏得大選。她說，雙方過去建立關係上所堅持的價值是前所未有強健，她期待共同努力，增進彼此的友誼，並為國際社會帶來貢獻。

（綜合報道）