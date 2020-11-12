捷克議長被控「拿錢訪台」　台外交部：純屬抹黑造謠

捷克媒體《時事》（Aktuálně）11月11日刊文指，與中國同鄉會、商會、和平統一促進會等團體有關聯的瑞士顧問公司及新聞平台向其爆料，稱捷克議長維特齊（Miloš Vystrčil）收受台灣方面提供的400萬美元，因此才有8月底率團來台的「歷史性訪問」。

對此，維特齊表示自己是遇到了「訊息戰」；而台灣外交部則稱，這「純屬抹黑造謠」。