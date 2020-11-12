捷克議長被控「拿錢訪台」　台外交部：純屬抹黑造謠

撰文：屈彥辰
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捷克媒體《時事》（Aktuálně）11月11日刊文指，與中國同鄉會、商會、和平統一促進會等團體有關聯的瑞士顧問公司及新聞平台向其爆料，稱捷克議長維特齊（Miloš Vystrčil）收受台灣方面提供的400萬美元，因此才有8月底率團來台的「歷史性訪問」。
對此，維特齊表示自己是遇到了「訊息戰」；而台灣外交部則稱，這「純屬抹黑造謠」。
據《時事》刊登的爆料內容，這筆錢也將用於贊助維特齊參加預計2023年舉行的捷克總統選舉。
維特齊本人此後接受《時事》採訪表示，這是他第一次遭遇類似的訊息戰，將與專家研商如何自保。
今年8月，台外交部長吳釗燮（右）、台立法院長游錫堃和捷克參議院議長維特齊。（屈彥辰／多維新聞）
《時事》今年稍早也曾報導稱，中國大使館寄發威脅信函，給原本計畫2月赴台訪問的時任捷克參議長柯加洛（Jaroslav Kubera）。 72歲的柯加洛於收到信函後幾天內突然逝世。
台灣外交部12日表示，有關維特齊因為接受台灣400萬美元捐贈，才於本年8月底率團訪台的消息，純屬抹黑造謠。
台灣外交部強調，經捷克當地媒體的查證，最早放出這則假消息的瑞士公司，與中共統戰團體關係密切，透過假消息企圖對捷克社會進行影響力操作，侵蝕捷克的民主社會運作；此再次證明中國採取「戰狼外交」的惡意炒作，已引起歐洲社會的普遍關切，呼籲外界不要受騙。