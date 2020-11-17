美國大選｜台外交部：未規劃邀特朗普、蓬佩奧卸任前訪台

美國大選結束，外界預料由拜登勝出。台灣在野立委關切，若美國現任總統特朗普（Donald Trump）卸任前宣布訪台，外交部態度為何。台外交部周一（16日）指，洽邀美國高層官員訪台向來是政府重要外交工作，但目前沒有邀請特朗普訪台相關規劃。

台灣立法院外交及國防委員會，周一邀請台灣的外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室、衛生福利部、行政院農業委員會報告「美國大選後台美經貿關係之走向」，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗在席上詢問，若特朗普卸任前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布訪台、美方宣布與台灣建交、美國軍艦停靠台灣港口，外交部會以何態度應對。與會的台外交部政務次長曾厚仁起初不願回答，後給予「沒有理由拒絕」的正面回應，並表示歡迎相關作為。

台外交部會後發布新聞稿指出，洽邀美國政府高層官員訪台或安全合作，向來是政府重要外交工作，但邀請特朗普、蓬佩奧卸任前訪台，或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前並無相關規劃，亦未曾與美方討論。台外交部強調，政府一向與美方保持密切順暢溝通，未來將持續秉持互信、互惠及互利原則，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

（中央社）