最大3房1600呎月租4萬　有天台花園可種菜　台北豪華公屋開放申請

台北市長柯文哲任內第一個「從無到有」的明倫社會住宅（類似公屋）已經完工，周四（26日）將開放申請租住。 柯文哲稱該社會住宅「外觀不輸豪宅」，不過其中44坪（約1570平方呎）的三房型單位的月租高達4.05萬元（新台幣．下同，約合港幣1.1萬元），連柯文哲也坦承設計太豪華，「回去我會檢討」。

明倫社會住宅設計豪華、設施齊全（點圖放大）：

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明倫社會住宅位於台北大同區，鄰近捷運圓山站，有A、B兩棟，分別為地下2層、地上11層，共380戶，包含一房型264戶、二房型71戶、三房型45戶。

一房型分為14坪（約500呎）、16坪（約570呎）、20坪（約712呎），租金分別為1.29萬元（約港幣3500元）、1.47萬元（約港幣4000元）、1.84萬元（約港幣5000元）；二房型27坪（約960呎），租金2.84萬元（約港幣6750元）；三房型44坪（約1570呎）、租金新台幣4.05萬元（約港幣1萬1000元）。

台北市都市發展局表示，租金包含管理費，以市價85折訂定，並且依申請人家庭年所得，可提供民眾租金分級補貼。都市發展局又指出，明倫社會住宅1樓、2樓為公共空間，包含幼兒園、青年創業園區等；3樓以上為住宅，房間內提供廚房設施及家具設備。根據台北市社會住宅招租網，明倫社會住宅頂樓還設有農園，只提供住戶使用，還設置工作台與活動草坪區域等設施。

柯文哲表示，明倫社會住宅設計太豪華，「回去我會檢討」。（台北市都發局）

柯文哲周三（25日）出席招租記者會時表示，明倫社會住宅很多設計邏輯是按照他任內的思維去建立，並三度強調符合居住正義，因政府沒有辦法讓每個人買得起房子，「最起碼要租得起有品質的居住環境」。柯文哲說，再者是要符合城市美學，以前蓋的社會住宅都是火柴盒，沒在考慮美學，「我們要求說蓋得很漂亮，外面看不輸豪宅」。

對於三房型單位被指租金過高，柯文哲表示，過去規定社宅租金不准超過3萬元，明倫社會住宅設計太豪華，「回去我會檢討」。

香港公屋環境（點圖放大）：

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據香港房屋委員會，市區公屋單位的最佳租金於本年九月調整後，為每月每平方米港幣93.8元，即每呎港幣8.7元。而經換算後，明倫社會住宅的三房型單位每呎的租金約為港幣7元。

（綜合報道）