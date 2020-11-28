【新冠肺炎】台灣兩日新增21宗印尼輸入病例　另有2宗美國輸入

台灣昨日（27日）新增了14宗境外移入新冠肺炎確定病例，其中13宗是自印尼入境的女性移工，另一宗則是自美國入境，創下七個月以來的單日新高。 台灣中央疫情指揮中心今日（28日）又宣布，台灣新增9宗確定病例，其中8宗自印尼入境，另一宗是美國入境。

台灣在11月27日單日新增了14日新冠肺炎確診個案，為七個月以來的單日新高，接着11月28日又新增九例。這些新增案例多為印度尼西亞籍移工，另有少部分為美國移入的台灣人。圖為台灣中央疫情指揮中心發言人莊人祥。（中央社）

台灣中央疫情指揮中心表示，昨日自印度尼西亞入境的13宗新增個案，是檢疫期滿前，經採檢檢出陽性確診，均為印度尼西亞籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，其中一例為11月11日入境，其餘則於11月12日入境。而13宗確診個案中，其中一名患者曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報，其餘12宗入境迄今均無症狀。

今日新增的案例方面，台灣中央疫情指揮中心表示，8宗印度尼西亞入境的確診個案中，有4宗為11月25日搭乘同一班機來工作的印度尼西亞籍女移工，於機場採檢後確診。另有3宗為11月13日搭乘同一班機來台工作的印度尼西亞籍女移工，入境至檢疫期間無症狀，11月26日檢疫期滿前採檢確診。還有1宗則為印度尼西亞籍20多歲男性移工，今年11月15日來台工作，入境至檢疫期間均無症狀。

台灣中央流行疫情指揮中心統計，目前台灣累計有648宗確診，分別為556宗境外移入，55宗本土病例，36宗敦睦艦隊及1宗不明。確診個案中七人死亡、556人解除隔離、85人住院隔離中。