台男赴中天電視台自焚　上半身及臉部燒傷送院急救

在台灣，中天電視台門口晚間傳出民眾自焚事件。據台媒報道，今日（2日）晚上7時左右，一名男子在大門口的階梯上大叫「不要過來」，隨即把不明液體往身上傾倒並且點火。

在場保安發現後，立刻用滅火器撲滅火勢，男子上半身、面部二度灼傷，他意識清醒，已被送往醫院急救。警方與消防人員獲報後抵達現場調查，自焚男子身份及動機有待查明。

男子在中天電視台門口自焚，臉部及上半身燒傷，被送醫急救。（PTT討論區）

報道指，自焚男子事發前曾進入中天電視台的一樓大廳，並拿出紅包請大樓警衛轉交給一名節目主持人，隨即轉頭離開，一出大門就朝自身點火。有目擊者指出，男子點火前情緒激動，一度厲聲高喊「不要過來」、「王又正為什麼被開除」，不料下一秒整個人成為一團火球，嚇壞附近民眾。

據悉，自焚男子提到的王又正是中天主播，此前因採訪前高雄市長韓國瑜爆紅，被封為「鐵粉貼身主播」。今年10月，中天政論節目《新聞深喉嚨》停播，節目主持王又正也被撤換。

中天電視旗下「中天新聞台」的執照將於本月10日到期，台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）上月18日經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決續牌。

（中央社、ETtoday）