馬英九與美前官員對談　籲拜登鼓勵兩岸對話

台灣前總統馬英九12月7日上午於Facebook發文透露，自己近期與數位美國前官員進行視訊會談，他們都是上次民主黨執政時期的官員，馬英九並希望藉由他們向美國候任總統拜登（Joe Biden）建言，鼓勵兩岸恢復對話。

與馬英九對話的美方人士，包含前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang），以及兩位前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）與薄瑞光（Raymond Burghardt）等；馬英九方面則還有前國安會秘書長蘇起、前駐美代表沈呂巡與立委陳以信等人參與。

台灣前馬英九與美方人員視訊對話，涉及多位民主黨上次執政時的對華外交官員，且不少都跟即將就任美國國務卿的布林肯（Anthony Blinken）共事過。（Facebook@馬英九）

馬英九指出，他任內與上述美方官員合作愉快，「一起締造了台美陸30年來最好的關係」，且表示這些美方前官員肯定其任內的「台美陸平衡政策」。他並提到，「這些台灣的老朋友，真誠關心台灣，也擔憂過去4年多來兩岸缺乏互信造成的緊張狀況；有人甚至擔心台灣內部的極端對立，可能會進一步弱化台灣」。

繼而，馬英九也提到，「他們吿訴我們，拜登上任後，美國對台的承諾依舊堅實，他們深信拜登會重申對台灣的支持」。只是他補充，美方有人坦言，特朗普（Donald Trump）執政時，對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美國與台灣的利益。

對於台灣內部近年發展，馬英九向美方人員分享三大問題，包括：近年淪為「口惠實不至」的台美關係、快速惡化的兩岸關係、以及蔡英文主政下不斷倒退的民主，近期包含以政治力關閉中天電視新聞台、未經任何民主程序就宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，都引發了高度爭議，有半數到近七成的民眾反對這些政策。

馬英九請這些「老朋友」能夠向拜登新政府建議，根據列根（Ronald Reagan）政府對台的「六項保證」，美國雖然不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端；1972年的「上海公報」也支持兩岸以和平方式解決爭端，這是美國政府近50年來一貫的立場。馬英九提到最近蔡英文也清楚表示她願意在尊嚴與對等的情況下與中共領導人坐下來談，共謀和平方案。

最後，馬英九呼籲台灣兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢。他稱如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊；而美國身為台灣長年重要的友邦，可以發揮關鍵力量，鼓勵兩岸重啟對話。