【Rolex】台驚現假勞力士綠水鬼　9月新款超逼真　專業當舖也中招

高雄市當鋪商業同業公會日前發了一份公文給同業，上面內容簡單寫上「會員業者提醒有假的｛新款綠水鬼｝有發票，請會員先進業者，多留意小心收當」。消息一傳出讓各界譁然，理由主要有二，新款綠水鬼不過才剛在2020年9月發表，市面上的貨量相對稀少，仿冒廠商在這麼短的時間內就已經做出了假錶並流通到市面；另外一個原因則是，難道現在假錶仿冒技術已經高超到連錶店業者都難以辨認了嗎？

據傳之所以有會這份公文是因為有台中的店家收購到一只新款綠水鬼126610LV，店家花了50幾萬的代價購入，結果經鑑定後被指出是假錶，等於用買真錶的價格去買到一隻成本低很多的假錶，損失慘重氣得店家也立刻報警，目前警方也正在調查這起案件中。

你可能會想說閱錶無數的店家怎麼會這麼容易就被騙，但其實根據網路上流傳的遭騙店家提供照片來看，這隻假的126610LV做得實在有夠真，除了基本的錶盒、說明書之外，連勞力士剛剛改款的最新版保卡也備齊了，還有另一個陷阱在於這名詐欺嫌犯連101開出的發票都附上了，看到這些完整的配備讓人輕易卸下心防，先入為主地以為貨源沒問題，結果換來一場被詐騙的悲劇。

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行家推論由於詐欺嫌犯的盒單都完整，導致店家忽略了還可以開蓋直接見真章的自保方法，據高雄市當鋪公會理事長浦志昌表示，一般來說當有陌生人拿著這種高價錶來當舖想要典當時，保險起見業者都傾向開蓋查驗機芯，因為現在假錶就算外表做得再真，手錶內的機芯有一些品牌獨門的技術或工藝上的細節差異還是不容易仿造出來，因此只要有開蓋驗機芯，通常就能夠進一步確認手錶是真是假，加上當鋪比起二手錶店還有個優勢在於他們會要求典當者要明確留下個資，因此就算事後查出貨品有問題，要回去追蹤嫌犯也比較容易。

這起案件看起來可能就是錶店一看到配件都在，甚至連發票都附上了，就只簡單核對一下手錶和保卡上的號碼無誤便完成交易，從中也突顯出假錶至少外觀已經做到幾可亂真的地步，才會讓業者也被蒙蔽雙眼白白掏出50幾萬（台幣）買一隻假的綠水鬼。連當鋪或二手錶店這樣經驗豐富的平台都可能受騙了，我們一般消費大眾如果要購買高單價的手錶更是要睜大雙眼，通常還是會建議尋找有店面的口碑商家進行交易比較有保障，至少如果商品有問題還可以上門求償，如果是在例如網路之類的管道找到的賣家，那麼交易時可千萬要更加小心謹慎了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：高仿綠水鬼太逼真，詐騙店家得逞50萬元】