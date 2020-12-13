馬祖台軍模擬反登陸作戰：坐裝甲車進坑道保存實力，待命反擊

解放軍近來頻在黃海、東海及南海開展軍事演練。在此背景下，台軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前於馬祖北竿塘歧村進行夜間裝甲車機動訓練，模擬解放軍對馬祖展開登陸作戰的火力打擊下，台軍用多輛CM21裝甲車運輸士兵進入坑道保存實力，並待命進行反擊作戰。

北高守備大隊大隊長蘇統偉聲稱，這項演練根據「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的方針，模擬敵軍登陸戰場情況，展現平日訓練成果。蘇統偉稱，部隊演練的目的在於經過反覆練習及推演，驗證防衛計劃的可行性，除提升作戰能力外，更促使官兵熟悉作戰環境，建立固若磐石的防衛戰力，展現台軍決心。

據悉，參加此次演練的CM21裝甲車是台灣基於美國M113裝甲運兵車改造的自製裝甲車，從1979年首輛原型車出廠交車服役至今，CM21車系總共生產超過1000輛，共有5種衍生車型，包括CM21裝甲人員運輸車、CM22和CM23迫擊炮車、CM25反坦克導彈發射車、CM26裝甲指揮車。

台軍在北竿能箝制機場與大陸沿岸的短坡山炮陣地與坑道，部署了一座最大射程可達16.8公里的M115八吋榴彈炮，現已開放遊客參觀。（聯合報）

《聯合報》報道指，台軍在北竿能箝制機場與大陸沿岸的短坡山炮陣地與坑道，部署了一座最大射程可達16.8公里的M115八吋榴彈炮，當地北高指揮部混炮連雖仍負責戰備警戒，炮口瞄準大陸、標定射界，官兵嫻熟炮操，但陣地現已由馬祖國家風景區管理處規劃為觀光陣地，以「短坡擎天巨炮」為名，開放遊客參觀。

M115八吋榴彈炮為美制火砲，二戰期間大量生產，服役歷史至今已經超過半個世紀。陣地宣傳資料聲稱，榴彈炮射程遠達大陸沿海，台灣方面曾指，該裝備「八二三」炮戰時曾發揮「扭轉戰局的功效」，因其威力驚人，解放軍曾一度向國際宣稱遭受台灣原子彈攻擊。

（綜合報道）