高雄20歲女慘遭9人地下室動私刑　狂捱打還要跪地磕頭影像曝光

高雄20歲許姓女子疑在網路留言「狗男女」，引發友人不滿，8天前遭約到西子灣談判，再被帶到新興區某大樓的地下室，遭一群人連續掌摑教訓，逼她下跪磕頭；社群「黑色豪門企業」昨曝光側錄影片，鼓山警分局表示，掌握7男2女涉案、通知7人到案，將依妨害秩序、強制、傷害罪嫌函送法辦。

雙手被緊抓 狂捱數十巴掌 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

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據了解，許女跟動手的男女互為朋友，上月27日在西子灣哈瑪星談判時，有民眾目睹便報案，警方趕抵現場，一夥人已離去，沒發現衝突，事後查緝才陸續通知到案。不過嫌疑人起初說法各異，直到昨天影片曝光，警方指出，影片提供查緝本案相當好的證據，相關內容會據以偵辦。

警方查出，許姓女子疑在臉書、IG等PO動態「狗男女」等不雅字眼，使20歲程姓男子相當不滿，約到西子灣見面談判，隨後再轉往其中1人的住處地下室，進而動粗。

根據影片內容，當時許女被要求跪著，一名染髮女子不斷伸左、右手呼巴掌，口中也不停罵著「講人家閒話是不是」、喝令「跪著」，許女頭一低下去，又被抓頭髮往上抬，還有男子將她雙手控制在後，不准遮臉，她也被逼磕頭，更有人作勢拿滅火器要追打；光是影片錄到的部分，她就挨近30巴掌。

警方目前已釐清涉案的7男、2女，並通知7人到案，其餘2人預計今天也會到案，全案預計將依妨害秩序、強制、傷害等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

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