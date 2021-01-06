國安法｜大搜捕泛民　民進黨批「紅色恐怖」　國民黨稱高度關切

香港50餘名泛民派人士周三（6日）被警方國安處以涉嫌「顛覆國家政權罪」帶走。在台灣，執政的民進黨表示，香港已被紅色恐怖全面壟罩，進入政治寒冬，民進黨對香港前途深感憂慮，並對中共當局的所為感到憤怒。 在野的國民黨也發出新聞稿，對事件表達高度關切，稱如果港府的執法會造成寒蟬效應、實質限縮香港社會民主發展的後果，都是國民黨所不樂見的。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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民進黨表示，只是因為自辦初選就犯了「顛覆國家罪」，這不止在台灣，放到世界上大多數的國家都是無法想像，中共當局為了完全掌控香港，手段已無所不用其極。中共與港府聯手以「國家安全」為由，鎮壓民主人士進行「預防性逮捕」行動，完全把民主人權視為無物，是以「法治」為遮羞布，行惡法治理之實，必須受最嚴厲譴責。

國民黨則指出，「要得到人心，才能長治久安」，任何破壞言論自由，傷及個人自由，皆有礙香港民主發展，呼籲北京與港府在處理香港民主自由方面應該特別謹慎、包容，避免限縮或破壞香港自由民主的未來發展；港府之前曾表達過「初選會令未來選舉不公平」的看法，基本上是過度憂慮了，因為從台灣的經驗來看，初選過程對民主制度的功能，整體而言是正面的。

國民黨主席江啟臣（右）。 （中央社）

國民黨強調，香港民主若要繼續發展，一定要容許在社會穩定的基礎上進行制度創新。穩定的政黨競爭會讓香港社會更自由、更有活力，不但民主派可以辦初選，建制派也應該辦初選，如此形成穩定的兩個或數個政黨，香港的民主才能成長拙壯，陸港關係也能夠更穩健的發展。

另外，台灣外交部長吳釗燮也在Twitter表示，香港的大搜捕深深震驚所有珍惜自由的人們，在台灣，我們強烈譴責這種逮捕行動，並誓言為維護香港民主人士的權益繼續發聲，自由世界必須團結共抗威權主義：「絕不能再有模糊曖昧的空間」。