蔡英文視導台南部隊：盼改良裝備　令更多人願意投身台軍

蔡英文1月15日上午前往台南視導陸軍「五四工兵群」、「防空暨飛彈指揮部」及「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」。她重申作為三軍統帥，定會給台軍最大的支持，期望透過裝備的改良，以及軟硬體的建設，讓台軍感受到政府對軍人的支持和照顧，也讓更多人願意加入從軍的行列。

此次行程蔡英文首先至陸軍五四工兵群視導災害救援操演，包括給水站開設、障礙物清除、人員搜救及橋樑搶通等，接着視導防空暨飛彈指揮部，隨後也至航空特戰指揮部飛行訓練指揮部，聽取「阿帕契直升機保修仿真器」介紹，並視導「T型機飛行仿真器」的實際操作，之後也與飛訓部幹部及官兵代表會餐。

蔡英文於餐前致詞指出，在過去四年多來，她很常來看航特部的相關單位，不論是北部的特指部，或是南部的空訓中心，還是外島的兩棲營等特戰單位，「真的都很辛苦。」她說，飛訓部除了肩負培養陸海空三軍直升機飛行員，以及保修人才的責任，也同樣要進行戰備訓練，可說任務繁重。

蔡英文表示，今天她跟大家見面，更是看到兩個第一。第一個是飛行員訓練第一。飛行教官不但培育出許多優秀的飛行員，更訓練出首位女性運輸直升機作戰機隊飛行員，這代表了「守護國家」不分男女，訓練的專業也是同樣的道理。

第二個是保修專業第一，航保教官每一位都具有專業的合格證照，其中的鄧嘉炘士官長，更是美國航校阿帕契15R10和15R30機保專修班第一名，代表我們的保修專業，無庸置疑。

蔡英文指出，這四年多來，除了軍購及推動國防自主，讓各位有更加精良的裝備使用外，在軍人待遇、營舍整建上，也都積極推動當中。像是飛訓部大樓，也納入了興安項目要來整建，改善大家的居住環境，因為有好的休息環境，才能更有力氣面對挑戰。蔡英文說，也希望透過裝備的改良，以及軟硬體的建設，讓台軍感受到政府對軍人的支持和照顧，也讓更多人願意加入從軍的行列。

此次行程包括台灣國安會秘書長顧立雄、台灣國防部長嚴德發、台軍參謀總長黃曙光及台軍陸軍司令陳寶餘等亦出席陪同。