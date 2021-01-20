台桃園醫院群組增至11宗釀社區感染　陳時中：目前最大挑戰

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-20 17:15

位於台灣桃園市的衛福部桃園醫院日前發生群聚感染，相關個案增至11宗，其中4宗屬社區感染，包括周三（20日）新增的1宗。疫情指揮中心指揮官陳時中今（20日）坦言，這次桃園醫院院內感染一開始挑戰不算大，但發生到現在，「應該說是目前最大挑戰」。 另外，受疫情影響，繼本年度原定由新竹市舉辦的台灣燈會，宣布32年來首度停辦後，即將舉行的台北國際書展也宣布取消實體活動。

此次院內感染，最開始是一名住院醫師接觸美國返台患者後染疫，之後傳給身為護理師的女友（案839）、主治醫師和另名護理師。主治醫師又傳給第三名護理師（案863），後者再傳給第四名護理師。除了醫院人員之外，還有案863的丈夫和女兒也確診，今（20）日宣布案839的同住祖母也確診。

相關個案已包括4宗社區感染。（中央社）

群組成員到訪海鮮餐廳、麥當勞

疫情指揮中心也針對案863及其丈夫和女兒的家庭群聚公布最新足跡，遍及桃園市的海鮮餐廳、小食攤位、豆漿店、麥當勞、摩斯漢堡等。

陳時中表示，以前有些案件一度虛驚但沒有形成大感染，這次院內感染一開始挑戰也不算大，但至今已成為範圍最大的一場疫情，「應該說是目前最大挑戰」。不過他也表示，目前社區暫未看到擴大感染的跡象，「僅發現從院內延伸出來的案例發病得快」。

他並強調，20日新增個案的是確診個案的家庭密切接觸者，疫情雖是發生在社區內，但屬於「社區內的密切接觸者傳染」。

另外，因應桃園醫院疫情延燒，台軍要求官兵避免到桃園市，桃園市府也建議民眾儘量不要到桃園。陳時中表示，大區塊區域移動能免則免，但並未全面限制不要到桃園地區，「目前還沒有到那個情況」。