台漁船疑闖印尼海域非法捕魚被扣押　台灣漁業署：正了解事件

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-24 12:15

印尼海軍昨（1月23日）公布，台灣屏東東港籍漁船海建興20號（Hai Chien Hsing 20），疑違反印尼漁業法規，在印尼專屬經濟海域非法捕魚，目前漁船被扣押。東港區漁會總幹事林漢丑（1月24日）稱，是否入侵印尼領海盼能釐清。

印尼海軍發布新聞稿指出，海建興20號編號BJ3453，重70噸，來自高雄港。印尼海軍軍艦KRI 359 Usman Harun 1月22日上午10時30分例行巡邏時，發現該艘漁船疑似在北納土納（North Natuna Sea）海域非法捕魚，海軍於是前往攔截，漁船發現軍艦後試圖加速離開。

海軍攔阻漁船後登船檢查，發現漁船掛有青天白日滿地紅旗（即中華民國國旗），沒有捕魚許可，船長胡世榮是台灣人，另有2名台灣籍船員、7名印尼籍船員。海軍發現漁船使用不合規定的漁具，並在4個船艙發現12公噸漁獲。

目前，漁船於海域附近廖內省（RiauIslands）的拉奈（Ranai）海軍基地，將進行調查。同時，涉事漁船疑違反印尼的漁業法規，在印尼專屬經濟海域非法捕魚，最高可處6年徒刑和200億印尼盾（約11萬港元）的罰金。

台灣漁業署副署長林國平稱，署方正透過外交部、印尼代表處協助了解漁船被印尼公務船扣押的相關消息。林漢丑表示，海建興20號是一艘鮪旗魚延繩釣作業漁船，漁船是否侵入印尼海域待釐清，盼相關監控資料能釐清漁船作業位置。

（中央社／聯合報）